СБУ арестовала чиновника в космическом агентстве за «передачу» секретных данных

Tекст: Вера Басилая

СБУ сообщила о задержании чиновника государственного космического агентства, передает РИА «Новости».

По данным СБУ, чиновник имел доступ к информации о стратегических предприятиях и тайным спутниковым снимкам.

В сообщении указано, что задержанный якобы являлся двойным агентом, и подозревается в передаче информации о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса и производстве высокоточных средств поражения. В СБУ заявили, что спецслужбы документировали его действия с 2024 года.

Также в СБУ сообщили, что в случае признания вины ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее на Украине задержали главу штаба антитеррористического центра СБУ по подозрению в государственной измене, зафиксировав 14 фактов его противоправной деятельности с 2016 года.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о разоблачении преступной организации, связанной с коррупцией в земельных вопросах в киевском горсовете и администрации.