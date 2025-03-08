Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.18 комментариев
СБУ арестовала чиновника в космическом агентстве за «передачу» секретных данных
Служба безопасности Украины задержала чиновника государственного космического агентства, ему вменяют госизмену якобы за передачу секретных данных, следует из сообщения украинского ведомства.
СБУ сообщила о задержании чиновника государственного космического агентства, передает РИА «Новости».
По данным СБУ, чиновник имел доступ к информации о стратегических предприятиях и тайным спутниковым снимкам.
В сообщении указано, что задержанный якобы являлся двойным агентом, и подозревается в передаче информации о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса и производстве высокоточных средств поражения. В СБУ заявили, что спецслужбы документировали его действия с 2024 года.
Также в СБУ сообщили, что в случае признания вины ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее на Украине задержали главу штаба антитеррористического центра СБУ по подозрению в государственной измене, зафиксировав 14 фактов его противоправной деятельности с 2016 года.
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