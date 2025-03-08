Украинский пленный раскрыл проблемы обучения стрельбе из пулеметов в Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», пленный украинский военнослужащий Александр Котеленец рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ, о своем обучении в Германии. Котеленец отметил, что в ходе подготовки его бригада получала знания по использованию пулемета «Браунинг».

По его словам, обучение в Германии включало в себя разборку, сборку, зарядку и разрядку пулеметов, а также теоретические занятия по стрельбе. Однако на практике пулемет «Браунинг» не использовался, вместо него применялся турецкий аналог.

Котеленец также упомянул, что обучение стрельбе было весьма ограниченным. «Стреляли тоже маловато», – отметил он, добавив, что подготовка в Германии позволила лишь ознакомиться с теорией работы «Браунинга».

Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры ВСУ приказали убивать раненых солдат в Судже. Сообщалось, что ВСУ использовали юношей и штрафников в качестве бесплатной рабочей силы. ВЗГЛЯД также информировала, что военнослужащие ВСУ сдались в плен у Суджи.