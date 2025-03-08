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Пленный ВСУ рассказал об обучении стрельбе из «Браунинга» только в теории
Украинский пленный раскрыл проблемы обучения стрельбе из пулеметов в Германии
Украинский пленный Александр Котеленец сообщил, что в Германии его обучали теории стрельбы из «Браунинга», но на практике использовался турецкий пулемет.
Как передает РИА «Новости», пленный украинский военнослужащий Александр Котеленец рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ, о своем обучении в Германии. Котеленец отметил, что в ходе подготовки его бригада получала знания по использованию пулемета «Браунинг».
По его словам, обучение в Германии включало в себя разборку, сборку, зарядку и разрядку пулеметов, а также теоретические занятия по стрельбе. Однако на практике пулемет «Браунинг» не использовался, вместо него применялся турецкий аналог.
Котеленец также упомянул, что обучение стрельбе было весьма ограниченным. «Стреляли тоже маловато», – отметил он, добавив, что подготовка в Германии позволила лишь ознакомиться с теорией работы «Браунинга».
Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры ВСУ приказали убивать раненых солдат в Судже. Сообщалось, что ВСУ использовали юношей и штрафников в качестве бесплатной рабочей силы. ВЗГЛЯД также информировала, что военнослужащие ВСУ сдались в плен у Суджи.