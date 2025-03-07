Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Суд арестовал замначальника госохраны объектов Краснодарского края
Заместитель начальника управления госохраны объектов культурного наследия Кубани арестована по обвинению в превышении полномочий, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий с ущербом более 320 млн рублей, передает ТАСС.
Ее задержали в пятницу, по версии следствия, женщина лично подписала и поспособствовала подписанию приказов об изменении границ объекта культурного наследия «Санаторий имени Кирова», где ранее размещались госпитали.
Подозреваемая также помогла получению разрешения на строительство многоэтажного апартаментного комплекса на территории объекта культурного наследия. Апартаменты в этом комплексе были впоследствии проданы физическим и юридическим лицам. В частности, доверенному лицу фигурантки была предоставлена возможность приобретения девяти помещений по заниженной стоимости.
Ранее башкирские полицейские задержали местную жительницу, обвиняемую в многомиллионном мошенничестве. По версии следствия, подозреваемая использовала криминальные схемы для хищения сбережений граждан.