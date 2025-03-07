Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.6 комментариев
Песков: Россия предпочитает дипломатию, но вынуждена защищаться с помощью СВО
Россия предпочитает дипломатическое разрешение конфликтов, однако из-за отказа Украины от диалога вынуждена защищать свои интересы посредством специальной военной операции, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва предпочитает решать вопросы с помощью дипломатии, однако в современных условиях вынуждена использовать специальные военные операции для защиты своих интересов, сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что у России есть свои интересы, которые необходимо защищать для обеспечения безопасности. «Мы проводим для этого специальную военную операцию», – сказал он, добавив, что для достижения целей всё же предпочтительнее использование политико-дипломатических методов.
Однако, по словам пресс-секретаря, в текущей ситуации, когда Украина отказывается от диалога и даже юридически запрещает его, России приходится продолжать специальную военную операцию. Это является необходимым шагом для обеспечения интересов страны.
Ранее Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на налаживание диалога с США.