Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.4 комментария
Eutelsat готов поставить Киеву поставку 40 тыс. терминалов на замену Starlink
Французская компания Eutelsat готовится увеличить количество терминалов связи на Украине, достигнув отметки в 40 тыс. штук в ближайшие месяцы, что позволит заменить текущие системы Starlink.
Генеральный директор французской компании Eutelsat Ева Бернеке в интервью агентству Bloomberg выразила готовность компании поставить на Украину 40 тыс. терминалов спутниковой связи. В настоящее время на Украине используется несколько тысяч таких терминалов от Eutelsat. Бернеке отметила, что для достижения этой цели потребуется несколько месяцев, передает ТАСС.
В интервью Бернеке подчеркнула, что Eutelsat не занимается производством терминалов самостоятельно, а сотрудничает с третьими компаниями для их изготовления. Ведутся переговоры с поставщиками о возможности поставки как стандартных, так и военных терминалов на Украину.
По словам Бернеке, увеличение числа терминалов до 40 тыс. позволит заменить существующие системы Starlink. Это решение продиктовано необходимостью укрепления связи в регионе. Eutelsat надеется реализовать этот план в кратчайшие сроки, несмотря на сложный процесс поставки и производственные ограничения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что Россия одержит победу после отказа от помощи Украине. Техноблогер сообщил о возможных проблемах при отключении Starlink на Украине, что может повлиять на связь и коммуникации. Украина готовит замену Starlink, чтобы обеспечить стабильность своей телекоммуникационной инфраструктуры.