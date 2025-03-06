Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США
Украинский телеведущий намекнул на нового Ли Харви Освальда для покушения на президента США
Телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк в шутливой форме призвал найти нового Ли Харви Освальда, намекнув на покушения на президентов США.
Карпяк пошутил в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), предложив найти нового Ли Харви Освальда, передает ТАСС. «А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», – написал Карпяк, сопроводив запись тремя смайликами.
Ли Харви Освальд известен как убийца президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе, штате Техас. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако через два дня после покушения подозреваемый был застрелен в полицейском участке Джеком Руби.
Шутка Карпяка очевидно намекала на действующего президента США Дональда Трампа. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборной кампании, в результате которого он был легко ранен.
В январе в городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.
Напомним, 3 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа.
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