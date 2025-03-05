Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом
Воздушно-космические силы России провели успешный удар по позициям ВСУ под Кондрашовкой, уничтожив опорный пункт и около 30 бойцов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в результате атаки был полностью уничтожен вскрытый взводный опорный пункт украинских боевиков, передает РИА «Новости».
Марочко уточнил, что уничтожен вскрытый взводный опорный пункт украинских боевиков, расположенный в населенном пункте Кондрашовка.
Кроме того, эксперт отметил, что потери противника составляют около тридцати военнослужащих.
Также были уничтожены важные элементы разведывательного и связного оборудования, что может сказаться на дальнейших действиях ВСУ в регионе.
Ранее истребитель Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ и личный состав в приграничье Курской области. До этого кипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.