ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом

Российская авиация ударила по штабу ВСУ в Комаре

Российская авиация атаковала штаб 37-й бригады ВСУ и узел связи в Комаре ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска нанесли авиаудар по штабу 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Комар, который расположен у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По словам Рогова, воздушно-космические силы РФ ударили по штабу бригады и узлу связи, в результате чего были поражены серверы, спутниковая связь и персонал штаба. Он отметил: «Количество убитых и раненых превышает два десятка», передает ТАСС.

Этот удар, по мнению Рогова, окажет значительное влияние на управление украинскими войсками на данном участке линии соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Березовку и Водяное Второе в ДНР, также сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек и десятки единиц техники.