Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского

Tекст: Ольга Иванова

Советники Дональда Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg. Несмотря на напряженные отношения, некоторые члены администрации президента США высказались за продолжение переговоров с Украиной. Европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона, Джорджу Мелони и Кира Стармера, попытались наладить диалог между Трампом и Зеленским в выходные дни, надеясь вернуть их к переговорам.

Цель переговоров заключается в возобновлении минерального соглашения, которое планировали подписать президенты, что позволит США иметь интерес в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Европейским лидерам предстоит доказать, что Зеленский готов к мирному урегулированию, если Европа будет участвовать в процессе. Бывший посол Британии в НАТО Адам Томсон считает, что предложение должно быть достаточно привлекательным для Трампа, чтобы он захотел участвовать в качестве посредника.

Тем не менее восстановление связей между Трампом и Зеленским будет сложной задачей. США настаивают на публичных извинениях со стороны Украины, что делает ситуацию еще более запутанной. По словам директора национальной разведки США Тулси Габбард, прежде чем Трамп согласится на новые переговоры, нужно будет восстановить доверие и интерес к добросовестным переговорам.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Новым поводом для разговоров о его отставке стала публичная ссора Зеленского с президентом США прямо в Белом доме.