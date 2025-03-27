Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Международные резервы России превысили 650 млрд долларов
Российские международные резервы увеличились на 8,5 млрд долларов за неделю и достигли 650,4 млрд долларов, следует из материалов Центробанка.
К 21 марта 2025 года международные резервы страны достигли 650,4 млрд долларов, прирост составил 8,5 млрд долларов за неделю, это 1,3% от общего объема, передает ТАСС.
По состоянию на 14 марта, объем резервов составлял 641,9 млрд долларов. Рост резервов был обусловлен в основном положительной переоценкой. Международные резервы включают в себя высоколиквидные иностранные активы, такие как валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.