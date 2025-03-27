Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Захарова назвала сектантской военную форму делегатов с Украины на переговорах
Военная форма, в которой находились украинские делегаты на переговорах в Эр-Рияде, схожа с сектантской символикой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У меня впечатление, что так, наверное, в историю и войдет, что экстремисты и террористы из киевского режима, создав секту, в том числе разработали специализированную систему условных обозначений и символики, одной из которых стала военизированная форма», – цитирует Захарову РИА «Новости».
В ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США согласовали объекты, подпадающие под временный мораторий на удары. В список вошли ПНЗ, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.