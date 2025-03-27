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    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 14:53 • Новости дня

    Захарова назвала сектантской военную форму делегатов с Украины на переговорах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военная форма, в которой находились украинские делегаты на переговорах в Эр-Рияде, схожа с сектантской символикой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У меня впечатление, что так, наверное, в историю и войдет, что экстремисты и террористы из киевского режима, создав секту, в том числе разработали специализированную систему условных обозначений и символики, одной из которых стала военизированная форма», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    В ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США согласовали объекты, подпадающие под временный мораторий на удары. В список вошли ПНЗ, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

    27 марта 2025, 09:25 • Новости дня
    Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта
    Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта, наряду с желанием свободного мира для будущих поколений и достоинством украинцев.

    По его словам, чувство ненависти к русским помогает ему «держаться» на протяжении всего времени конфликта, передает РИА «Новости».

    Кроме ненависти, Зеленский выделил и другие факторы, которые поддерживают его в трудные моменты.

    Он заявил, что украинские дети и внуки должны «жить в свободном мире». Также Зеленский отметил значимость достоинства для него как для президента страны и для всех жителей Украины.

    В августе прошлого года Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам.

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    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 10:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой возраст «конкурентным преимуществом» перед президентом России Владимиром Путиным и предложил делать на него ставки, сообщает France Televisions.

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Televisions высказал мнение, что его возраст является конкурентным преимуществом по сравнению с президентом России Владимиром Путиным, передает «Царьград».

    «Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше», – заявил он.

    Он также выразил уверенность в том, что Владимир Путин якобы боится «потерять свою силу».

    В интервью Зеленский отметил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом не настолько близки, чтобы точно знать о характере отношений Трампа с Путиным.

    Ранее Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта.

    Также сообщалось, что Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    26 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борьбу с украинскими беспилотниками планируется направить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Зампред СБ на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что посмотрел демонстрацию разработок, основанную на «новых физических принципах».

    «Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера. Противник (киевский режим – прим. ВЗГЛЯД), как известно, применяет беспилотные средства воздушного нападения для нападения в том числе и на объекты гражданской инфраструктуры», – отметил он.

    Для защиты от дронов необходимо развернуть в кратчайшие сроки высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая те комплексы, которые могут использовать эти «новые физические принципы», указал зампред Совбеза.

    Медведев подчеркнул, что это не только производственная задача, но и задача по подготовке нормативного материала.

    Ранее Медведев отмечал, что киевский режим ожидает неминуемое возмездие за атаку на российских журналистов.

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    26 марта 2025, 17:52 • Новости дня
    СБУ предъявила обвинения ведущему Соловьеву
    СБУ предъявила обвинения ведущему Соловьеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская служба безопасности (СБУ) обвинила российского телеведущего Владимира Соловьева в нарушении территориальной целостности Украины.

    Соловьеву предъявлено обвинение по пяти статьям украинского Уголовного кодекса, в том числе в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

    В апреле 2022-го ФСБ задержала подозреваемых, планировавших по заданию СБУ совершить убийство Соловьева. По данным следствия, преступление планировалось реализовать на территории Москвы с помощью подрыва машины журналиста.

    Сам Соловьев, говоря о предотвращенном покушении, заявил, что предпочел бы не быть в новостях.

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    26 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Новак рассказал об оценке ущерба на ГИС «Суджа»

    Новак: Судьба ГИС «Суджа» зависит от отношений с Европой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после нападения на нее киевского режима, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут – по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года», – сказал Новак, передает ТАСС.

    Он добавил, что судьба объекта зависит от будущих отношений в энергетической сфере со странами Европы.

    Минобороны называло подрыв ГИС «Суджа» провокацией украинской стороны против мирных инициатив Соединенных Штатов.

    Полковник ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предполагал, что подрыв ГИС «Суджа» могли устроить неонацистские формирования, неподконтрольные Владимиру Зеленскому.

    Сам же официальный Киев обвинял в подрыве станции Россию.

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    26 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад может пересмотреть существующие санкции против России, чтобы уладить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки режима антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что коллективный Запад будет вынужден пересмотреть свои меры в отношении России, передает ТАСС,

    Он отметил, что перечень условий, выдвинутых Россией по мораторию на удары в Черном море, включает снятие введенных Европой санкций. По его словам, это станет важной частью окончательного урегулирования ситуации.

    Своими заявлениями на пресс-конференции в Кингстоне, которую он провел совместно с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом, Рубио подчеркнул важность пересмотра глобальной санкционной архитектуры для достижения мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    27 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева, в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ, сообщил депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк.

    Проект соглашения пока не окончателен, но он не в пользу киевского режима, сообщил парламентарий, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что в сделку входят все ископаемые, включая нефть и газ, действующие и еще не открытые месторождения по всей украинской территории.

    Эту добычу планируется вести с помощью государственных и частных компаний. У американской стороны остается «право первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим государствам.

    Средства из фонда выводятся сразу за границу.

    Взнос со стороны США – это уже оказанная с 2022 года помощь киевскому режиму, указал депутат.

    Соединенные Штаты по своей воле могут первыми получать прибыль, Украина же будет получать прибыль после. Действие соглашения не ограничено по времени. Изменения в него предполагается вносить только с разрешения американцев.

    Также в сделку не включены гарантии безопасности.

    Ранее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что подписание редкоземельной сделки между США и Украиной может произойти уже на следующей неделе.

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    26 марта 2025, 23:04 • Новости дня
    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки

    Макрон заявил, что миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае атаки

    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что западные военные не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с вооруженными силами России. Однако, если произойдет атака, они ответят, согласно решению главнокомандующего.

    На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже Макрон отметил, что западные силы будут находиться на Украине для обеспечения долгосрочного мира, а не для участия в боевых действиях на линии фронта. Он выразил недоумение, зачем в отношении Украины задается вопрос о местоположении миротворцев, когда в других местах их миссия всегда была ясна.

    Ранее президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

    Эксперты объяснили неприемлемость размещения контингента ЕС на Украине для России.

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    27 марта 2025, 05:23 • Новости дня
    Генсек НАТО прокомментировал требования России к альянсу

    Рютте признал право России выдвигать требования к НАТО за столом переговоров

    Генсек НАТО прокомментировал требования России к альянсу
    @ Armin Durgut/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может выдвигать требования по отношению к НАТО, но страны альянса на свое усмотрение решат, как на эти требования «реагировать», заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте, комментируя требования России не приближать силы блока к ее границам, заявил, что Россия «может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров». Однако, по его словам, у Москвы нет права указывать, как странам НАТО «действовать между собой, между 32 членами альянса», передает РИА «Новости».

    «Он (президент России Владимир Путин) может выдвигать свои требования, но наше право реагировать», – заявил генсек, отметив, что такие требования России не связаны с мирными переговорами по Украине и не будут влиять на их ход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким».


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    27 марта 2025, 02:57 • Новости дня
    ЕС заявил о намерении оказывать максимальное давление на Россию

    Представитель внешнеполитической службы ЕС Хиппер заявила о намерении Европы продолжать санкционное давление на Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию, заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии.

    Хиппер спросили о готовности Брюсселя снять санкции с Россельхозбанка. Она подчеркнула, что ЕС «по-прежнему сосредоточен на оказании максимального давления на Россию», в том числе через санкции, передает РИА «Новости».

    В числе главных предпосылок для отмены санкций Хиппер назвала «прекращение агрессии» Россией, а также «безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины». Хиппер заявила о желании ЕС помочь Украине добиться «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    В рамках сделки по безопасности в Черном море Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур. В России считают необходимым подключить их к SWIFT, а затем открыть соответствующие корреспондентские счета.

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    27 марта 2025, 11:19 • Новости дня
    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    Financial Times: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер пересматривают планы по обеспечению безопасности на Украине, сосредотачиваясь на воздушных и морских силах вместо развертывания миротворцев для поддержания перемирия, пишет Financial Times.

    Европейские лидеры пересмотрели свои подходы к поддержке Украины после заключения перемирия, передает Financial Times.

    Изначально предполагалось направить европейских миротворцев для обеспечения безопасности, но этот план был уменьшен в пользу более «пацифистского» подхода.

    На встрече в Елисейском дворце, где собрались делегаты из 31 страны, обсуждались форматы и размеры возможных международных контингентов.

    Также рассматривались задачи по обучению украинских войск. Стармер добавил, что коалиция не стремится заменить существующие украинские силы, а намерена усилить их, предоставив дополнительную поддержку с воздуха и моря. Кроме того, Макрон объявил о предоставлении Киеву еще 2 млрд евро в виде военной поддержки.

    Европейские лидеры теперь сосредоточены на создании «успокаивающих сил», которые будут включать воздушную и морскую поддержку, а не только наземные силы.

    До этого европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Минфин США не исключил смягчения санкций против России

    Глава Минфина США Бессент не исключил смягчения антироссийских санкций

    Минфин США не исключил смягчения санкций против России
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность смягчения антироссийских санкций, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что рассматриваются все варианты.

    Отвечая на соответствующий вопрос, касающийся в том числе подключения российских банков к системе SWIFT, Бессент заявил: ««Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты». Он отметил, что дальнейшие шаги российского руководства будут определяющими в вопросе об изменении санкционной политики США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивал на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию.

    Коментарии (5)
    26 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Инженера ЗАЭС осудили за покушение на сотрудников МАГАТЭ
    Инженера ЗАЭС осудили за покушение на сотрудников МАГАТЭ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южный окружной военный суд признал виновным инженера Запорожской АЭС Сергея Потынга по делу о покушении на сотрудников МАГАТЭ, покушение совершалось по заданию главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    Обвиняемого приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, часть срока он проведет в тюрьме, передает ТАСС.

    Также Потынг обязан выплатить штраф в 700 тыс. рублей.

    По данным следствия, Потынг вступил в террористическое сообщество, созданное украинским Минобороны, и изучал автомобили на территории ЗАЭС для последующего взрыва. Планировалось, что он своими действиями дискредитирует Россию на международной арене.

    Потынгу через мессенджер Threema передали информацию о тайнике со взрывным устройством, которое он перенес в свою квартиру. В мае 2023 года он попытался установить взрывчатку на автомобиль Hyundai, но был задержан до приведения плана в действие.

    Обвинения ему предъявили в октябре 2024 года.

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    26 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Новак опроверг возможность совместного с США управления Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что возможность совместного с США управления Запорожской атомной электростанцией не рассматривается.

    На вопрос о потенциальных переговорах в этой области он ответил: «Мне такие факты неизвестны». Об этом сообщает ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что подобный сценарий не обсуждается и не является актуальным. «Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», – добавил он.

    Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, так как она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией. Кроме того, МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключила совместное управление станцией с другим государством.

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      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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