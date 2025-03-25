Песков: Убийство журналистов указывает на правильность спецоперации

Tекст: Алексей Дегтярев

«Огонь велся прицельный, их (журналистов – прим. ВЗГЛЯД) специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов – людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима, и это лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции», – сказал Песков, передает ТАСС.

В России всегда будут помнить журналистов, которые отдали свои жизни, указал представитель Кремля.

Москва регулярно обращает внимание мирового сообщества на то, что киевский режим ведет охоту на представителей российских СМИ, напомнил Песков.

«И, конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию мирового сообщества. Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным», – заключил он.

В понедельник при ударе со стороны украинских боевиков в зоне СВО погибли оператор Андрей Панов, водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели, и военкор «Известий» Александр Федорчак.