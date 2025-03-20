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    Как восстановить доверие между военными и спецслужбами России и США
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Венгрия заблокировала документ ЕС по поддержке Украины
    Умер подписавший Беловежские соглашения первый премьер-министр Украины Фокин
    Венгрия заблокировала документ ЕС по поддержке Украины
    Посол РФ в Норвегии допустил «двойственный характер» учений НАТО на Шпицбергене
    Путин подписал закон о принципах организации местного самоуправления
    МИД вызвал временную поверенную Эстонии из-за осквернения советских памятников
    Навзван процент остающихся в «мобильном рабстве» россиян
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

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    20 марта 2025, 17:52 • Новости дня

    Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и российско-американский диалог, а также подготовку к 80-летию Победы и работу в рамках ЕАЭС.

    Путин поделился оценками хода российско-американского диалога на различных уровнях, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Кроме того, лидеры обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, где Белоруссия в этом году председательствует. Лидеры договорились поддерживать тесный контакт по всем обсуждаемым темам.

    На прошлой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском. Путин на встрече с Лукашенко поставил в пример другим странам отношения России и Белоруссии.

    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

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    19 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российского посольства в Кишиневе.

    По данным дипломатического ведомства, молдавские силовики заблокировали территорию посольства на несколько часов, ссылаясь на сообщения о минировании, передает ТАСС.

    МИД России отметил, что молдавская сторона допустила серьезное нарушение международных обязательств, отраженных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этой конвенции, государство пребывания обязано обеспечивать выполнение функций представительства.

    После заявления протеста блокада была снята. В российском министерстве выразили надежду, что Молдавия в дальнейшем будет строго следовать положениям Венской конвенции.

    Ранее полиция Молдавии начала проверку сообщений о якобы бомбе в посольстве России.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    20 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

    Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В указе говорится: «Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации».

    Также в указе отмечается, что иностранцы в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медосмотр, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков.

    Ранее Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев.

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    20 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»

    На Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошло «два точечных аномальных обвала»

    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Два точечных аномальных обвала», которые произошли на Мосбирже во время переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, могут быть связаны с использованием инсайдерской информации, пишет РБК.

    На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением. При этом было «два точечных аномальных обвала» – в 18.17 мск и 19.45 мск, то есть на основной сессии и на менее ликвидной вечерней. В первом случае переговоры еще шли, во втором – завершились, но итоги объявлены не были, передает РБК.

    Продажи затронули бумаги как первого эшелона (включая наиболее важные для Мосбиржи Газпром, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и НОВАТЭК), так и более мелких компаний – на 6–10%. Однако большую часть продаж почти сразу выкупали.

    Аномальное падение отчасти может быть связано с низкой ликвидностью вечерних торгов. Однако объемы сделок для вечерней сессии в некоторых бумагах больше обычных уровней примерно в десять раз.

    Распродажу мог устроить крупный частный инвестор, группа таких инвесторов или фонд. Отмечается, что продажи в первом и во втором случаях могли совершаться разными участниками рынка. Подчеркивается, что крупные игроки могут обрушить российский рынок, так как там торгует много физических лиц.

    Против участия в случившемся фонда говорит то, что бумаги были проданы по рыночной цене – фонды торгуют такими объемами либо вне биржи, либо через айсберг-заявки. Кроме того, они редко торгуют большими пакетами за раз, предпочитая делить сделки на более мелкие.

    Высказывается предположение, что речь идет об инсайдерской торговле – кто-то обладал определенной информацией о звонке и мог «психануть». Однако в качестве возражения указывается, что инсайдерская торговля вряд ли могла пройти по таким крупным пакетам и в таких объемах на вечерней сессии.

    Возможной причиной резкой продажи бумаг могла стать фиксация прибыли в связи с отсутствием конкретики по условиям возможной мирной сделки по Украине. Однако не исключено, что случившееся вовсе не связано с переговорами России и США.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин, как говорится в пресс-релизе Кремля, «положительно откликнулся» на инициативу о «взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры».

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    20 марта 2025, 00:57 • Новости дня
    Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена

    Российские военные поблагодарили Путина и Минобороны за возвращение из плена на Украине

    Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные, возвращенные из плена на Украине, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за возможность вернуться домой.

    «Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему Министерству обороны Российской Федерации», – заявил военнослужащий Роман. Он добавил, что все они рады и счастливы вернуться к своим семьям, и признался, что до сих пор не может в это поверить.

    Другой военнослужащий, Евгений, также выразил признательность президенту, Министерству обороны, своим родственникам и гражданам России, которые оказали поддержку в их возвращении, передает ТАСС.

    Военнослужащий Владимир в свою очередь отметил теплый прием, оказанный ему и его товарищам, и выразил благодарность за то, что их не забыли и активно способствовали их освобождению. Особенно эмоционально Владимир рассказал о своем желании воссоединиться с семьей. Он отметил, что позвонил своей матери, которая была очень рада. Он подчеркнул, что молитвы матери помогли ему пережить плен, и выразил огромное желание поскорее обнять своих родных, особенно дочерей, которых он назвал своими «принцессами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переговорный процесс между Россией и Украиной позволил освободить 175 российских военнослужащих. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.

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    19 марта 2025, 21:07 • Новости дня
    Политолог: Партия «Новые люди» сумела отыскать и понять своего избирателя

    Политолог Минченко назвал главный успех партии «Новые люди» за пять лет ее существования

    Политолог: Партия «Новые люди» сумела отыскать и понять своего избирателя
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главный успех «Новых людей» заключается в правильном понимании партией своего электората. Сторонниками партии стали предприниматели и представители среднего класса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду в Москве прошел юбилейный съезд партии «Новые люди».

    «"Новые люди" на деле доказали свою состоятельность. Это хорошая и крепкая партия, сумевшая отыскать своего избирателя. Основу ее электората составляют предприниматели, а также представители среднего класса. Они деятельно заинтересованы в развитии России и прикладывают максимум усилий для поддержки своего государства», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Пожалуй, понимание своего электората можно считать главным успехом партии за прошедшие пять лет. Подобная опора в виде общественной поддержки позволяет "Новым людям" неплохо проявлять себя в сфере законотворческих инициатив. Фракция в Госдуме предлагает проработанные и качественные инициативы, которые находят отклик у россиян», – полагает он.

    «Партия сумела получить хорошее представительство в региональных законодательных собраниях, а также в муниципальных органах. Думаю, на будущих выборах в Госдуму перед "Новыми людьми" откроются еще более широкие перспективы. Становление столь динамично развивающейся фракции показало, что партийная система России не стоит на месте – она готова реагировать на актуальные интересы граждан», – заключил Минченко.

    В среду в Москве прошел съезд «Новых людей», посвященный пятилетию партии. На мероприятии собралось более 400 депутатов и сторонников со всей России. В ходе заседания ее председателем единогласно был переизбран основатель партии Алексей Нечаев. Также участники обновили состав центрального совета.

    С первым юбилеем партию поздравил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства назвал «Новых людей» конструктивной политической силой, способной выражать интересы энергичных и неравнодушных граждан. Глава государства добавил, что партия активно предлагает программы и инициативы по развитию науки, образования, здравоохранения, поддержке предпринимательства и продвижению ЗОЖ. Он также подчеркнул, что в основе ее деятельности лежат «традиционные базовые ценности», например, любовь к Родине и бережное отношение к истории и культуре нашего народа.

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    20 марта 2025, 15:09 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в отсутствии воли к миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.

    Захарова высказала мнение, что режим Зеленского утратил связь с реальностью и не проявляет политической воли к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Она отметила, что Киев одержим стремлением нанести поражение России, прибегая к террористическим методам против гражданских объектов.

    Дипломат подчеркнула, что атакой на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае Киев преследует цель сорвать мирные инициативы, включая предложения президента США Дональда Трампа. Она напомнила, что в ночь на 19 марта была произведена атака БПЛА на нефтяной резервуар в станице Кавказской, что привело к его разгерметизации и возгоранию на площади 1700 кв. м.

    Спикер МИД назвала атаку провокацией, специально подготовленной Киевом, и подчеркнула, что Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.

    Украина после переговоров президентов России и США нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. Минобороны назвало эту атаку на провокацией Киева против мирных инициатив Трампа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    19 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Прокуроры несут моральную ответственность за исполнение законов о ветеранах

    Политолог Журавлев: Прокуратура должна уделять исполнению законодательства о ветеранах особое внимание

    Эксперт: Прокуроры несут моральную ответственность за исполнение законов о ветеранах
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Перед прокуратурой стоят непростые задачи – выявление и фиксация преступлений ВСУ против россиян, надзор в сфере экологии и защита прав ветеранов всех конфликтов. Последняя из задач также является моральной обязанностью прокуроров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

    «К сожалению, у нас иногда фиксируются отклонения от правил по обеспечению ветеранов льготами. Прокуроры должны жестко пресекать такие нарушения. Причем это касается ветеранов любых конфликтов – от Великой Отечественной войны до СВО. Также это касается защиты прав жителей, пострадавших от атак киевского режима», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Одна из главных функций прокуратуры – это надзор за исполнением законодательства, его защита. Исполнение закона о ветеранах – это не только политическая, но и в первую очередь социальная, моральная обязанность, – продолжил собеседник. – Вопрос предоставления льгот всегда непростой. Поэтому законодательство в этой области нуждается в особой защите».

    По мнению Журавлева, еще одна важная задача прокуратуры касается выявления, фиксирования и расследования преступлений боевиков ВСУ против россиян «хоть в Курской области, хоть в Херсоне и Запорожье».

    Также, по его словам, ведомству необходимо наладить системный надзор в области экологии, ведь это вопрос «биологического выживания» России. «Современная мировая промышленность не всегда экологична. Но промышленность должна развиваться. Совмещение прогресса и выживания человека – это и есть экология. Поэтому нам необходимо наказывать тех, кто совершал нарушения, например, при строительстве очистных сооружений и прочих объектов», – пояснил эксперт.

    В среду президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Принципиальным вопросом Путин назвал расследование преступлений ВСУ в Курской области. Совершенные террористами и наемниками злодеяния «должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы». «Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», – сказал президент.

    Также профессиональным и нравственным долгом для прокуроров всех рангов, считает глава государства, «должна быть поддержка защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто прошел "горячие точки" и сражался с международным терроризмом, и, конечно, участников специальной военной операции».

    Более действенной работы органов прокуратуры, добавил президент, россияне ждут в области охраны окружающей среды и природопользования. «Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводят пренебрежение правилами безопасности, халатность. Отмечу, что именно Генеральный прокурор сразу же после аварии первым из высших должностных лиц предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В конце концов так и пришлось сделать», – напомнил Путин.

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    19 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Песков не исключил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант проведения встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя.

    На вопрос, обсуждались ли варианты места для потенциального саммита и возможен ли вариант Саудовской Аравии, который был предложен спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, Песков ответил: «Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США.

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    20 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    МИД вызвал временную поверенную Эстонии из-за осквернения советских памятников

    МИД вызвал временную поверенную Эстонии из-за осквернения памятников советским воинам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило осуждение в адрес Эстонии за продолжающиеся нападения на памятники советским воинам, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Захарова на брифинге сообщила, что временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер была вызвана в российский МИД, передает ТАСС. Ей было выражено осуждение в связи с нападениями на военные памятники в республике.

    По словам Захаровой, Россия выразила жесткое осуждение глумлениям над памятью советских воинов на территории Эстонии. Она подчеркнула, что эти действия крайне негативно воспринимаются в России, особенно учитывая историческую роль советских солдат в освобождении Европы от нацистов.

    Ранее в Эстонии решили скрыть надпись на монументе защитникам Сааремаа. До этого департамент защиты правопорядка Эстонии решил эксгумировать останки советских солдат, чтобы перезахоронить их на кладбище. В России этот акт назвали вандализмом.

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    20 марта 2025, 07:13 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове

    Tекст: Александра Юдина

    В аэропортах Самары и Саратова установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Александр Кореняко.

    В своем Telegram-канале он указал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова.

    Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Курумоч (Самара) и Гагарин (Саратов). Ограничения начали действовать ранним утром, и пока неизвестно, как долго они будут в силе.

    Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые шаги для поддержания безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.

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    20 марта 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о возможности международного звонка Путина во второй половине дня

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине дня президент Владимир Путин может провести международный телефонный разговор.

    По его словам, во второй половине дня может состояться международный телефонный звонок главы государства, передает ТАСС.

    Подробности о возможном звонке пока неизвестны, включая темы обсуждения и возможных участников разговора.

    Ранее президент России провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили наличие прямой и видеосвязи между Путиным и его американским коллегой, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.

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    20 марта 2025, 10:56 • Новости дня
    Названа дата инаугурации Лукашенко

    Инаугурация Лукашенко назначена на 25 марта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инаугурация Александра Лукашенко, избранного президентом Белоруссии, состоится 25 марта в Минске в соответствии с нормами Конституции страны.

    Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Белта», инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко запланирована на 25 марта. Это будет седьмое вступление в должность для Лукашенко, который победил на выборах 26 января.

    Церемония пройдет в торжественной обстановке, как того требует Конституция республики. Присяга президента будет дана в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов обеих палат парламента, а также судей Конституционного и Верховного судов.

    Согласно Конституции Белоруссии, президент обязан вступить в должность не позднее двух месяцев со дня избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва приветствовала успешное проведение выборов президента Белоруссии. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Лукашенко дал оценку прошедшим выборам президента в Белоруссии.

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    20 марта 2025, 14:20 • Новости дня
    Адвокат: Исполнители теракта в «Крокусе» изучали и другие объекты Москвы

    Адвокат: Исполнители теракта в «Крокусе» изучали и другие объекты Москвы, в том числе Красную площадь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» также присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры, чтобы совершить атаки, сообщил адвокат обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева Олег Власов.

    Адвокат Власов сообщил о планах террористов, передает РИА «Новости». По его словам, они изучали такие объекты, как Красная площадь, синагога около станции метро «Чистые пруды» и торговый центр «МЕГА Белая Дача». Террористы предварительно фотографировали и исследовали эти места, готовясь к возможным атакам.

    Также стало известно, что исполнители намеревались скрыться на Украине после совершения теракта. По словам Власова, они планировали передвигаться в сторону Украины, так как считали, что это безопасный маршрут из-за отсутствия экстрадиции из этой страны. Однако, по его информации, неясно, была ли у террористов организована встреча на Украине.

    Организаторы требовали, чтобы исполнители оставались в «Крокусе» и завязали бой с правоохранителями, однако те не выполнили приказ и скрылись. Исполнители столкнулись с проблемами в обращении с оружием, что привело к истощению боезапаса, уточнил адвокат.

    Мосгорсуд продлил срок ареста Далерджона Мирзоева и еще троим предполагаемым исполнителям теракта до 22 мая.

    В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе».

    Ранее США задержали фигуранта дела о взрыве в кабульском аэропорту, который признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

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    20 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков заявил о скорых переговорах России и США по урегулированию на Украине

    Песков: Россия и США в ближайшие дни обсудят черноморскую инициативу и украинское урегулирование

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между техническими группами России и США могут пройти в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры технических групп России и США могут состояться в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что стороны согласовывают последние нюансы, и ориентировочно встреча пройдет в начале следующей недели.

    Представитель Кремля подчеркнул, что среди тем обсуждения будет черноморская инициатива. Речь идет о вопросах, связанных с возобновлением этой инициативы, что было одной из тем телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Песков отметил, что необходимо обсудить много нюансов, которые ранее не были реализованы.

    Также ожидается, что встреча коснется украинского урегулирования. Песков сообщил, что стороны обсудят аспекты, которые сочтут необходимыми.

    При этом представитель Кремля отметил, что пока не готов назвать участников российской делегации, однако заверил, что информация об этом будет предоставлена своевременно.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о готовности к встрече Путина и Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

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