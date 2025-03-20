Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
В Киеве сообщили, что переговоры России и США в воскресенье пройдут без Украины
Подоляк сообщил об отсутствии у Киева планов участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии
Украина не станет участвовать в запланированных на воскресенье переговорах в Саудовской Аравии, они будут двусторонними – между США и Россией, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк сказал, что переговоры «будут двусторонними между США и Россией». «Украина не планирует принимать в них участие», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Guardian.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 марта запланированы переговоры России и США в Саудовской Аравии, при этом западные СМИ пишут, что США и Россия определяют будущую архитектуру безопасности Европы без ее участия и переговоры не внушают оптимизма украинцам.