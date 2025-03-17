NBC News: Почти половина американцев уверены, что Трамп поддерживает Россию

Опрос NBC News: Почти половина американцев уверены в поддержке Трампом России в конфликте с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Почти половина американцев убеждена, что симпатии бывшего президента США Дональда Трампа в конфликте на Украине находятся на стороне России, передает ТАСС.

Данные опроса, проведенного с 7 по 11 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей, свидетельствуют, что 49% респондентов придерживаются этой точки зрения. В то же время 40% считают, что Трамп не отдает предпочтения ни одной из сторон.

Лишь 8% опрошенных уверены, что Трамп поддерживает Киев, а 3% затруднились с ответом.

Ранее опрос, организованный по заказу телеканала CNN группой SSRS, показал, что половина американцев полагает, что политика Трампа по Украине может навредить США. Только 29% считают, что его подход принесет пользу. В то же время 59% выразили сомнение в том, что его действия могут привести к долгосрочному миру между Москвой и Киевом, хотя 41% допускают такую возможность.

Ранее опрос NBC News показал, что избиратели стали разочаровываться в экономике США при Трампе.

Газета ВЗГЛЯД писала, как президент США Дональд Трамп заявил, что он планирует строить «золотой век Америки» без участия Украины.