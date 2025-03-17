Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
NBC News: Почти половина американцев уверены, что Трамп поддерживает Россию
Опрос NBC News: Почти половина американцев уверены в поддержке Трампом России в конфликте с Украиной
Почти половина опрошенных граждан США (49%) считают, что президент США Дональд Трамп склонен поддерживать Россию в конфликте на Украине, следует из данных опроса, которые опубликовал телеканал NBC News.
Почти половина американцев убеждена, что симпатии бывшего президента США Дональда Трампа в конфликте на Украине находятся на стороне России, передает ТАСС.
Данные опроса, проведенного с 7 по 11 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей, свидетельствуют, что 49% респондентов придерживаются этой точки зрения. В то же время 40% считают, что Трамп не отдает предпочтения ни одной из сторон.
Лишь 8% опрошенных уверены, что Трамп поддерживает Киев, а 3% затруднились с ответом.
Ранее опрос, организованный по заказу телеканала CNN группой SSRS, показал, что половина американцев полагает, что политика Трампа по Украине может навредить США. Только 29% считают, что его подход принесет пользу. В то же время 59% выразили сомнение в том, что его действия могут привести к долгосрочному миру между Москвой и Киевом, хотя 41% допускают такую возможность.
Ранее опрос NBC News показал, что избиратели стали разочаровываться в экономике США при Трампе.
Газета ВЗГЛЯД писала, как президент США Дональд Трамп заявил, что он планирует строить «золотой век Америки» без участия Украины.