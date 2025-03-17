Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным

Reuters: Трамп планирует обсудить с Путиным во вторник прекращение войны на Украине

Tекст: Вера Басилая

Президент США сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения войны на Украине, передает Reuters.

По его словам, переговоры запланированы на вторник и последуют за успешными обсуждениями между американскими и российскими официальными лицами в Москве.

Американский лидер подчеркнул, что США хотят узнать, возможно ли положить конец этому конфликту. Он отметил, что у сторон есть хороший шанс на успех, хотя окончательное решение остается под вопросом.

Президент США стремится заручиться поддержкой Путина для предложения о 30-дневном перемирии, на которое Украина согласилась.

Кремль пока не дал комментариев по поводу заявления Трампа.

Ранее представители администрации США подчеркнули, что остаются сложности, которые необходимо преодолеть до того, как Россия согласится на прекращение огня.

Секретарь Госдепа Марко Рубио отметил, что окончательное мирное соглашение потребует значительных уступок от обеих сторон, и подчеркнул сложность начала переговоров, пока продолжаются боевые действия.

Владимир Зеленский заявил, что видит хорошие шансы на окончание конфликта после принятия предложения США о временном перемирии. В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению и Россия должна вернуть территории.

Замглавы МИД России Александр Грушко настаивает на том, чтобы в мирное соглашение вошли гарантии нейтралитета Украины и отказ НАТО от приема страны в альянс.

Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

Президент России Владимир Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.