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Делегация компартии Китая обсудила укрепление отношений с Панамой
Делегация КПК посетила Панаму для укрепления дружественных связей между странами
Делегация Коммунистической партии Китая встретилась с политическими лидерами и экспертами Панамы для обсуждения укрепления отношений и общественной поддержки между странами.
Как передает ТАСС, делегация КПК во главе с Ма Хуэем провела встречи в Панаме 14-15 марта. Основное внимание уделялось укреплению взаимопонимания и доверия между Панамой и Китаем. Ма Хуэй предложил усилить общественную поддержку дружественным отношениям с КНР.
Панамские политики и эксперты выразили готовность содействовать укреплению дружеских связей и обменов с Китаем. Они подчеркнули важность формирования консенсуса по ключевым вопросам сотрудничества.
Визит делегации КПК состоялся на фоне отказа Панамы продлить участие в китайской инициативе «Один пояс – один путь». Это решение было оглашено президентом Панамы Хосе Раулем Мулино после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
Кроме того, инициатива «Один пояс – один путь» предполагает развитие многосторонних торгово-инвестиционных проектов. Предложенная Си Цзиньпином в 2013 году, она уже привлекла свыше 150 государств и более 30 международных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически отверг утверждения Дональда Трампа о передаче Панамского канала под контроль США.
В Общественной палате России обсудили завершение строительства памятника советским подводникам в Панаме, который планируется открыть к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Управление Панамского канала публично опровергло информацию Госдепа США об отмене транзитных сборов для американских правительственных судов, подчеркнув отсутствие изменений в тарифах.