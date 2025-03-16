«Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на «миротворцах» для Киева

«Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на отправке войск на Украину, а на укреплении ВСУ

Tекст: Антон Антонов

«Есть понимание, что после достижения мира на Украине страны коалиции должны укрепить ВСУ для поддержания мира», – заявил военачальник одной из европейских стран.

Как пишет Daily Telegraph, западные страны пока не достигли конкретных договоренностей о размещении каких-либо войск на Украине, передает ТАСС.

Указывается, что западные страны могут после завершения конфликта на Украине патрулировать украинское воздушное пространство и разместить корабли в Черном море для обеспечения безопасности. Также может проводиться обучение ВСУ на территории Украины. Для реализации этих планов «коалиции желающих» потребуется около 30 тыс. военнослужащих.

В то же время источник издания указал, что на данный момент никакие решения по военной поддержке в рамках возможной «миротворческой» миссии не приняты. Газета добавила, что нет уверенности в возможности размещения крупного воинского контингента, учитывая нежелание США участвовать в этой инициативе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».