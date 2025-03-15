После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине
Вашингтон поручил Келлогу «работать напрямую» с Зеленским для урегулирования украинского конфликта
Генерал Кит Келлог назначен специальным посланником США по Украине, он будет «работать напрямую» с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.
Указывается, что Келлог хорошо знаком с руководством Украины, у них установлены «очень хорошие рабочие отношения», поэтому Келлог «будет работать напрямую» с украинскими властями, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico заявляла, что Келлог был оттеснен в сторону в урегулировании украинского конфликта, связывая это с усилением позиций тех членов администрации США, которые не поддерживают продолжение помощи Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Келлог был якобы отстранен от участия в переговорах по просьбе российской стороны. На днях состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.