Вашингтон поручил Келлогу «работать напрямую» с Зеленским для урегулирования украинского конфликта

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что Келлог хорошо знаком с руководством Украины, у них установлены «очень хорошие рабочие отношения», поэтому Келлог «будет работать напрямую» с украинскими властями, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico заявляла, что Келлог был оттеснен в сторону в урегулировании украинского конфликта, связывая это с усилением позиций тех членов администрации США, которые не поддерживают продолжение помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Келлог был якобы отстранен от участия в переговорах по просьбе российской стороны. На днях состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.