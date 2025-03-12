Politico заявила, что Келлога оттеснили от урегулирования украинского конфликта

Politico усомнилась в сохранении Келлогом роли в урегулировании украинского конфликта

Tекст: Антон Антонов

«Роль Келлога – под большим вопросом... Уже слишком много ключевых лиц, плюс (спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив) Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив войну. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Politico слова чиновника из Белого дома.

В публикации подчеркивается, что возможное отстранение Келлога от переговоров связано с усилением позиций тех членов администрации США, которые не поддерживают продолжение помощи Киеву. К ним относятся, в частности, вице-президент Джей Ди Вэнс и кандидат на должность замминистра обороны Элбридж Колби.

Официальные представители Белого дома, однако, опровергли заявления Politico. Представитель по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил: «Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно в переговорах с европейскими союзниками». Представитель Белого дома Анна Келли также подчеркнула, что Келлог сосредоточен на выполнении указаний президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Келлог, официально занимающий должность помощника и спецпосланника президента США, не участвовал в переговорах между Украиной и США в Джидде.

Как сообщало Reuters, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф должен был отвечать за переговоры с Россией, а Келлог – сосредоточиться на взаимодействии с украинскими и европейскими коллегами