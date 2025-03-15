После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его «ликвидацию»
Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают варианты «его устранения»
Иностранцы в окружении Владимира Зеленского обсуждают возможную «ликвидацию» главы киевского режима, сообщил источник в пророссийском подполье.
Источник в пророссийском подполье сообщил, что иностранцы в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы обсуждают его возможную «ликвидацию», передает РИА «Новости».
По его словам, один из обсуждаемых сценариев предполагает, что Зеленский может «исчезнуть» без обвинений, если лидеры США и России договорятся. Если же нет, то он может стать жертвой отравления. Источник заявил, что иностранцы в окружении Зеленского открыто говорят о том, что живым он никому не нужен, потому что «слишком много знает и натворил».
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что США готовят замену для Зеленского с целью капитуляции Украины. Безуглая не исключает, что Зеленского могут попытаться устранить физически. Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что возможен сценарий его ликвидации и предполагает, что президент США может начать давление на окружение Зеленского для кадровых перестановок.
Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.
Газета ВЗГЛЯД также рассматривала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.