Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают варианты «его устранения»

Tекст: Вера Басилая

Источник в пророссийском подполье сообщил, что иностранцы в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы обсуждают его возможную «ликвидацию», передает РИА «Новости».

По его словам, один из обсуждаемых сценариев предполагает, что Зеленский может «исчезнуть» без обвинений, если лидеры США и России договорятся. Если же нет, то он может стать жертвой отравления. Источник заявил, что иностранцы в окружении Зеленского открыто говорят о том, что живым он никому не нужен, потому что «слишком много знает и натворил».

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что США готовят замену для Зеленского с целью капитуляции Украины. Безуглая не исключает, что Зеленского могут попытаться устранить физически. Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что возможен сценарий его ликвидации и предполагает, что президент США может начать давление на окружение Зеленского для кадровых перестановок.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

Газета ВЗГЛЯД также рассматривала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.