После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».37 комментариев
Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»
Зеленский заявил об испытании Украиной ракеты «Длинный Нептун» с дальностью полета 1 тыс. км
Украина провела успешные испытания ракеты «Длинный Нептун», достигающей цели на расстоянии до 1 тыс. км, ракета прошла боевое применение, заявил Владимир Зеленский.
По словам главы киевского режима, Украина якобы провела испытание ракеты «Длинный Нептун»,которая уже прошла боевое применение. Зеленский заявил, что украинская ракета способна поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км, передает ТАСС.
Ранее, в 2019 году, бывший президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина обладает такими крылатыми ракетами и планирует их поставки. Комплекс был разработан для поражения морских и береговых целей.
Противокорабельная ракета «Нептун» – это дозвуковая ракета украинского производства, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Она была разработана киевским КБ «Луч» на основе советской ракеты Х-35 и может запускаться с различных платформ, включая корабли, авиацию и наземные пусковые установки.
Ранее в августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой может достигать 600–700 км.
До этого на Украине сообщили, что конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун».
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