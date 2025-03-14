  • Новость часаТрамп пообещал вытащить США из «бардака» в отношениях с Россией
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    10 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    37 комментариев
    14 марта 2025, 15:14 • Новости дня

    Трамп пообещал вытащить США из «бардака» в отношениях с Россией

    Трамп пообещал вытащить США из «бардака» в отношениях с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена в ухудшении отношений США и России.

    В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден втянул страну в «настоящий бардак» с Россией, передает ТАСС.

    «Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией <…>, но я собираюсь нас вытащить», – написал он.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    13 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России

    Correctiv: США обсуждают с Россией и Германией покупку «Северных потоков»

    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» для возобновления поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине, пишет немецкое издание Correctiv.

    Немецкое издание Correctiv пишет, что обсуждения продолжаются уже несколько месяцев. Помимо «Северных потоков», американская сторона проявляет интерес к дочерней компании «Роснефти» в Германии, передает «Газета.Ru».

    Эта компания владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который получает нефть по трубопроводу «Дружба». Также речь идет о возможном приобретении меньших долей в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

    Ранее СМИ писали, что Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

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    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    14 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть

    Bloomberg: Истечение лицензии на расчеты через подсанкционные банки затормозит доходы России

    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истечение лицензии на расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки может замедлить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg.

    Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман подчеркнул, что это может значительно затормозить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg. Он пояснил: «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод или нефтетрейдер, вам будет сложно оплатить российскую нефть и газ в долларах или других западных валютах».

    Последствия истечения лицензии остаются неясными, так как многие покупатели российских энергоносителей могли уже приспособиться к новым условиям, пишет агентство. Они могли выполнить ограничения санкций или найти альтернативные способы оплаты, чтобы обойти западные санкции, полагают эксперты.

    Бывший чиновник казначейства и партнер компании Oliver Wyman Дэниел Таннебаум отметил, что ужесточение условий, безусловно, происходит, но остается неясным, насколько оно повлияет на количество твердых долларов или стоимость фактической торговли нефтью. Он добавил, что объем операций, прошедших через этот канал, также не поддается определению.

    Ранее стало известно, что США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

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    13 марта 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут поймать Россию на уловку с перемирием

    Лукашенко заявил о неспособности США поймать Россию на уловку с перемирием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    Лукашенко заявил, что предложение о временном перемирии на Украине не станет уловкой для России, сообщает ТАСС. Белорусский лидер отметил, что в условиях постоянных обманов со стороны Запада пришло время начать «думать головой».

    «Нет, они уже нас не поймают, а Россию – тем более», – сказал Лукашенко, обсуждая возможность того, что предложение о перемирии может быть прикрытием для обманных действий.

    Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Лукашенко, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском.

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    14 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB дальнего действия

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB
    @ Saab/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон планирует продолжить поставки киевскому режиму бомб дальнего действия, также известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), сообщили источники Reuters.

    Запасы GLSDB пополнились в Европе, последний раз эти бомбы использовались несколько месяцев назад, сообщили источники Reuters, передает РИА «Новости».

    Эти боеприпасы поступят на фоне сообщений, что запасы ATACMS, обладающих схожей дальностью, исчерпаны на Украине.

    В мае 2024 года сообщалось, что эффективность GLSDB значительно снизилась из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    13 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что обсуждения касаются вопросов территориальных потерь и сохранений Украины в рамках урегулирования конфликта. Эти комментарии он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США не работают «во тьме» и активно взаимодействуют с Украиной по поводу деталей окончательного соглашения. Такие консультации, по словам американского президента, включают и другие элементы финальной договоренности.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    В Кремле заявили, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР являются российскими регионами согласно Конституции России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

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    14 марта 2025, 04:48 • Новости дня
    В Денвере загорелся самолет American Airlines

    Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера, пассажиры эвакуированы

    В Денвере загорелся самолет American Airlines
    @ Aaron Clark/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский самолет American Airlines загорелся в аэропорту Денвера, заставив эвакуировать всех находящихся на борту через аварийные выходы, причины возгорания неизвестны.

    Как сообщает Fox News, пассажиры рейса American Airlines были вынуждены срочно покинуть самолет в аэропорту Денвера из-за возгорания. Инцидент произошел, когда самолет находился в аэропорту штата Колорадо.

    Очевидцы видеороликов, опубликованных в социальных сетях, зафиксировали, как пассажиры эвакуируются через аварийные выходы, выходя на крыло самолета. Однако причины возгорания и информация о возможных пострадавших на данный момент не раскрываются.

    Представители как аэропорта, так и авиакомпании American Airlines пока не дали официальных комментариев по поводу произошедшего. Тем временем спасательные службы оперативно прибыли на место инцидента, чтобы ликвидировать последствия возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортный самолет FedEx совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после столкновения с птицей, что вызвало возгорание двигателя.

    Пассажирский самолет компании Air Busan загорелся в аэропорту Пусана, после чего 176 человек эвакуированы и один человек пострадал.

    Пассажирский самолет Air Canada совершил жесткую посадку в Галифаксе из-за неисправности шасси, что вызвало частичное возгорание, но никто из 73 пассажиров серьезно не пострадал.

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    13 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    Лукашенко выразил сомнение, что Украина согласится на прекращение огня
    Лукашенко выразил сомнение, что Украина согласится на прекращение огня
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим, вероятнее всего, не станет соглашаться на режим прекращения огня, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    По его словам, «на Россию не нажмешь», по этой причине США нажали на Украину, чтобы провести мирные переговоры.

    В четверг Лукашенко прибыл в российскую столицу, где у него прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Также в четверг в Россию прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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    14 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады с доходов от российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оттава передала киевскому режиму порядка 1,7 млрд долларов, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (порядка 1,7 млрд долларов США), сказал Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    Эти средства обеспечены доходами от замороженных активов России, они пойдут для покрытия государственного бюджета, указал премьер.

    По словам Шмыгаля, это первый транш, общий объем составляет 5 млрд канадских долларов.

    Ранее киевский режим получил от британских властей почти 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов Российской Федерации.

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    14 марта 2025, 08:42 • Новости дня
    Fox News: США не продлили лицензию на расчеты за российскую нефть

    Tекст: Валерия Городецкая

    США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки, сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

    По информации Лоуренса, с истечением этой лицензии страны Европы и союзники США уже не смогут покупать нефть из России без риска санкций, передает «Лента.Ру». «Страны Европы и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без санкций со стороны США», – заявил он.

    Журналист также добавил, что генеральная лицензия на покупку российской нефти истекла вчера, подчеркнув, что это решение является тактическим шагом в переговорном процессе.

    Агентство Bloomberg сообщало, что санкции США, направленные на ограничение экспорта российской нефти, показали сбои, после того как несколько судов, находящихся в черном списке, смогли загрузить партии нефти и отправиться из регионального порта России.

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    13 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Стало известно о запланированной встрече Путина с Уиткоффом в закрытом формате
    Стало известно о запланированной встрече Путина с Уиткоффом в закрытом формате
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил о запланированной на сегодняшний вечер встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    По словам Ушакова, встреча пройдет в закрытом формате, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, самолет Gulfstream G650, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. Ранее Ушаков не исключил встречу Путина с Уиткоффом.

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    13 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Ушаков: Россия отберет переговорщиков для диалога с США по Украине
    Ушаков: Россия отберет переговорщиков для диалога с США по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена отобрать переговорщиков для обсуждения урегулирования на Украине с представителями американской стороны, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере так, на данный момент, договорено», – цитирует Ушакова ТАСС.

    Он пояснил, что сам продолжит взаимодействие по украинскому урегулированию с представителями США «по своим каналам».

    Ранее Ушаков созванивался с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков подчеркивал, что Москва рассматривает временное перемирие как поспешное действие и передышку для украинских военных.

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    14 марта 2025, 07:33 • Новости дня
    США взяли паузу по сделке о недрах Украины

    РБК-Украина: США отложили сделку по полезным ископаемым с Украиной

    США взяли паузу по сделке о недрах Украины
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Джидде Украина предложила США подписать рамочное соглашение по полезным ископаемым, однако американская сторона взяла паузу, предложив заключить более широкое соглашение, сообщает РБК-Украина.

    По информации агентства, американские представители решили взять паузу, чтобы обдумать предложение Киева более детально, передает ТАСС.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что рамочное соглашение должно было стать лишь первым шагом в сотрудничестве между двумя странами.

    Сообщается, что США не только взяли паузу, но и предложили расширить формат соглашения, чтобы охватить более широкий спектр вопросов.

    Это предложение было озвучено в ответ на инициативу Киева, однако стороны пока не пришли к окончательному решению.

    Ранее США затруднились назвать новую дату подписания соглашения о недрах с Киевом.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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