В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.4 комментария
Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть
Bloomberg: Истечение лицензии на расчеты через подсанкционные банки затормозит доходы России
Истечение лицензии на расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки может замедлить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg.
Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман подчеркнул, что это может значительно затормозить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg. Он пояснил: «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод или нефтетрейдер, вам будет сложно оплатить российскую нефть и газ в долларах или других западных валютах».
Последствия истечения лицензии остаются неясными, так как многие покупатели российских энергоносителей могли уже приспособиться к новым условиям, пишет агентство. Они могли выполнить ограничения санкций или найти альтернативные способы оплаты, чтобы обойти западные санкции, полагают эксперты.
Бывший чиновник казначейства и партнер компании Oliver Wyman Дэниел Таннебаум отметил, что ужесточение условий, безусловно, происходит, но остается неясным, насколько оно повлияет на количество твердых долларов или стоимость фактической торговли нефтью. Он добавил, что объем операций, прошедших через этот канал, также не поддается определению.
Ранее стало известно, что США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.