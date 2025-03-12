Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.19 комментариев
Развожаев: В Севастополе зафиксировали массовые сообщения о «минировании»
В среду в севастопольские учреждения начали поступать массовые звонки о минировании различных объектов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Неизвестные сообщают о минировании объектов образования, здравоохранения, культуры, торговых центров, указал он в своем Telegram-канале.
Звонки также поступили в несколько официальных учреждений города на телефоны доверия. Проводится проверка.
«Очевидно, что за валом таких фейковых сообщений, скорее всего, стоят спецслужбы Украины. Цель понятна: создать панику и осложнить работу государственных учреждений, добавить работы нашим силовым структурам», – подчеркнул Развожаев.
Он напомнил, что за подобное «минирование» подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.