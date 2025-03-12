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В Омской области газифицировали Вечный огонь в рамках акции «Храним огонь Победы»
В рабочем поселке Марьяновка Омской области зажгли Вечный огонь, подключив мемориал к газовой сети в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы».
В рабочем поселке Марьяновка Омской области был зажжен Вечный огонь, являющийся частью мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Ранее этот памятник использовал баллонный сжиженный газ для поддержания огня.
В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», инициированной ПАО «Газпром» в честь 80-летия Победы, мемориал был подключен к сетям газораспределения.
Среди участников торжественного мероприятия были исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Омской области Егор Горбатенко и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Еловик.
Частица пламени для зажжения Вечного огня была доставлена из рабочего поселка Русская Поляна, где впервые в Омской области в 2003 году мемориал был переведен на сетевой природный газ.
В рамках акции, стартовавшей 21 февраля в Республике Алтай, планируется подключить к сетям более 120 мемориалов по всей стране.