11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Сумах, сообщают украинские СМИ.
Также сообщается о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.
Воздушная тревога продолжает звучать в Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.
Напомним, взрывы также прогремели в Одессе и Днепре (Днепропетровске). В Днепре начался пожар на объекте инфраструктуры.