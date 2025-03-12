Пожар на объекте инфраструктуры произошел в Днепре после взрывов

11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.20 комментариев
Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.43 комментария
Рубио заявил о возможном возобновлении военных поставок Украине после встречи в Саудовской Аравии
«Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».
Рубио также отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах. «Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», – добавил Рубио. Он уточнил, что в украинскую делегацию входят «советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел».
Комментируя соглашение по минералам, Рубио подчеркнул, что это важная сделка для США, хотя она и не является главной темой переговоров. Он отметил, что над соглашением все еще ведется работа, и его заключение не обязательно должно произойти в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис.
Карлсон назвал власть на Украине установленной ЦРУ при госперевороте
«Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».
Карлсон считает, что Россия одержала победу в конфликте с США на Украине. Журналист отметил, что Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем и назвал это поражением для США. По его словам, США «не ведут переговоры с позиции силы».
Карлсон также заявил, что США проявили слабость в конфликте, несмотря на военную помощь украинским вооруженным силам и участие американцев в боях на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о необходимости выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского и киевских властей в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада. Он также сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям.
Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России при необходимости
По словам Лаврова, Зеленский занял публичную позицию, при которой никакое перемирие не будет возможно без таких гарантий от американцев, передает РИА «Новости».
«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», – отметил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Ранее Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза, а Литва поддержала эту идею.
«Если бы у нас были самолеты, способные противодействовать Су-35 <…>. Потому что сегодня даже F-16, которые у нас есть от партнеров, они не являются достаточно новыми, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном бою», – сказал Игнат, передает ТАСС.
Он добавил, что для эффективного противостояния Су-35 необходим комплексный подход, который включает наземные системы противовоздушной обороны и средства РЭБ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинская армия испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО.
Сийярто: Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
Об инциденте заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком, передает ТАСС.
По словам Сийярто, «транспортировку нефти пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода». Он отметил, что ремонтные работы уже начались, и если не случится ничего экстраординарного, транзит может возобновиться до конца сегодняшнего дня.
Министр также выразил обеспокоенность по поводу атак украинских Вооруженных сил на инфраструктуру, использующуюся для поставок энергоносителей из России в Европу. По его мнению, такие действия являются неприемлемыми. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», - подчеркнул он.
Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.
Сообщалось, что украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове.
США намерены направить России предложения о прекращении огня на Украине по нескольким каналам. Как пишет ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня, на что готова пойти и Украина. Вашингтон ждет ответа Москвы.
Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.
Добавим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.
Песков заявил о заблаговременной подготовке России к отражению атак дронов ВСУ
Песков сообщил, что все необходимые меры по подготовке к возможным атакам беспилотников со стороны Украины были предприняты заранее. Он подчеркнул, что такие меры помогают обеспечить защиту Москвы, Московской области и других регионов страны, передает ТАСС.
Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение. Следственный комитет возбудил дело о теракте после этой атаки.
Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.
«На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в Telegram.
Он также сообщил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Позднее он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.
«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», – говорится в сообщении.
Напомним, беспилотники атаковали Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Рязанская и Тульская области также подверглись атакам беспилотников.
Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО летевших на Москву беспилотников
Собянин сообщил в Telegram, что «в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву». Затем был сбит «еще один вражеский беспилотник». После этого мэр сообщил об уничтожении в городском округе Домодедово и Раменском городском округе еще четырех беспилотников.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Позднее он сообщил, что отражена атака еще 15 БПЛА, затем были нейтрализованы еще семь.
Росавиация сообщила в Telegram, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск в 04.24 мск введены на работу аэропорта Жуковский (код ИКАО: UUBW), а в 04.40 мск – в аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD). Кроме того, ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG).
Напомним, в воскресенье вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода.
Маск обвинил сенатора Марка Келли в предательстве из-за поездки в Киев
Келли, представляющий Демократическую партию и бывший пилот ВМС США, посетил Киев в марте, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и украинскими чиновниками, передает Sky News.
После своего визита на Украину Келли опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором отметил: «То, что я увидел, убедило меня, что мы не можем отказаться от украинского народа». Он также подчеркнул, что любое соглашение должно защищать безопасность Украины.
Маск, глава Tesla и советник администрации Трампа, ответил на это заявление, назвав Келли предателем. Маск, который руководит Департаментом правительственной эффективности, написал: «Вы предатель».
Келли не оставил это заявление без внимания и прокомментировал: «Предатель? Илон, если вы не понимаете, что защита свободы – это основа того, что делает Америку великой и безопасной, возможно, вам следует оставить это тем, кто понимает».
Он также заявил журналистам, что Маск «очевидно не серьезный человек», и предложил ему «вернуться к строительству ракет».
Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.
Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня
Это заявление прозвучало в ходе переговоров в Джидде и было опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.
В совместном заявлении Украины и США подчеркивается, что введение перемирия зависит от выполнения условий со стороны Российской Федерации. «Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», – сказано в документе.
Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались довести до сведения России, что взаимность со стороны российского руководства будет определяющим фактором для достижения мира. В заявлении отмечается, что предложенный временный режим прекращения огня может стать основой для дальнейших мирных договоренностей между сторонами.
Ранее Украина и США начали второй раунд переговоров. Во втором раунде переговоров между Украиной и США в Джидде основное внимание уделялось гарантиям безопасности для Киева.
Добавим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.
Атаковавшие Москву и Московскую область дроны оснащены поражающими элементами - металлическими шариками диаметром 7 мм, передает «Газета.Ru».
Публикация канала сопровождается кадрами с пострадавшим, который рассказал, что дроны нанесли ему травмы.
При уничтожении дрона силами ПВО взрывная волна выбила окна в квартире жителя подмосковного Сапроново, в результате чего мужчина получил ранения.
У пострадавшего были посечены руки, а после происшествия он обнаружил поражающие элементы в своем жилище.
Медики, прибывшие на место происшествия, обработали раны мужчины и извлекли кусок стекла из его кожи. Жизнь пострадавшего находится вне опасности.
Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей. В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.
В больнице подмосковного города Видное умер пострадавший от атаки БПЛА мужчина
В своем Telegram-канале он указал, что в подмосковном городе Видное 50-летний мужчина скончался в больнице после атаки беспилотного летательного аппарата.
По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить сердце пострадавшего, однако спасти его не удалось. Губернатор подчеркнул, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего момента.
Второй погибший также был сотрудником «Мираторга».
Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.
Собянин: Силы ПВО отбили рекордную атаку беспилотников на Москву
В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы отметил, что были сбиты сотни боевых беспилотников на различных рубежах.
Собянин поблагодарил силы ПВО Воздушно-космических сил Министерства обороны за отличную работу, подчеркнув их профессионализм в защите столицы.
Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля. Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.
Ни одна община канонической Украинской православной церкви не перешла в ПЦУ в 2024 году
Указывается, что с 2022 года только четыре религиозные общины перешли из УПЦ в ПЦУ, и все они сделали это в 2023 году. В 2024 году о новых переходах не сообщалось. «В том числе после принятия закона (против УПЦ)», – приводит ее слова ТАСС.
Также Муха отметила численное преимущество УПЦ в Киеве. Согласно ее словам, из 1,3 тыс. религиозных объединений и организаций столицы 313 принадлежат УПЦ, включая 267 общин, 14 монастырей и три высших духовных учебных заведения. В ПЦУ входят 241 организация, из которых 192 общины, 10 монастырей и три высших учебных заведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. Власти лишают церковь права на аренду земли под храмами, при поддержке властей раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы и нападают на священников.