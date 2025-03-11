CBS News: Украина совершила масштабную атаку дронов на Россию в преддверии мирных переговоров

Tекст: Александра Юдина

Российские ПВО за ночь сбили 337 украинских дронов в десяти регионах России накануне встречи украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии для мирных переговоров, передает CBS News.

По данным издания, большинство дронов, 126 штук, были сбиты над Курской областью, граничащей с Украиной и частично контролируемой Киевом. В Московской области было сбито 91 дрон. Также атаки произошли в Белгородской, Брянской, Воронежской и других областях России, включая глубинные, такие как Калужская и Нижегородская.

При этом украинские ВВС, по данным Reuters, сбили баллистическую ракету Искандер-М и 79 из 126 дронов, запущенных Россией в ответ. Еще 35 дронов не достигли целей из-за электронных противодействий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью. Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками.