Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США

  • Новость часаКремль заявил о начале восстановления отношений России и США
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    Франция примеряет роль «ядерного зонтика» Европы
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    Мерц предложил Британии и Франции поделиться ядерным оружием
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО
    ФСБ выявила двух шпионов в посольстве Британии в Москве
    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
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    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    7 комментариев
    10 марта 2025, 13:28 • Новости дня

    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США

    Песков сообщил о начальной стадии восстановления отношений России и США

    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США находятся на начальной стадии восстановления двусторонних отношений, этот процесс будет долгим и трудным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия и США начали работать над восстановлением двусторонних отношений, и этот процесс обещает быть долгим. Песков подчеркнул, что ожидаемый процесс восстановления не будет простым, но важные шаги уже сделаны благодаря выраженной политической воле президентов России и США, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США рассмотрел введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине.

    Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно лишь при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    10 марта 2025, 12:55 • Видео
    Трамп против Маска. Началось?

    Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    9 марта 2025, 02:33 • Новости дня
    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России

    США отклонили инициативу Канады по выявлению «теневого флота» России для обхода санкций

    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США наложили вето на предложение Канады о создании структуры для обнаружения российского «теневого флота» перед встречей глав МИД G7, сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

    По данным агентства, США наложили вето на предложение Канады о мерах против «теневого флота» России, передает ТАСС. Согласно информации, Канада предложила создать структуру для поиска и выявления случаев обхода санкций, наложенных на Россию.

    США потребовали изменить формулировки документа, удалив слово «санкции» и заменив упоминание о «способности России вести войну» на Украине на «получение доходов». Эти изменения вызвали недовольство у Канады, однако США настояли на своей позиции.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале американская делегация выступила против названия России «агрессором» в итоговом коммюнике G7.

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    8 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии пригрозил России санкциями и в то же время предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт, пишет The Hill.

    По данным агентства, Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив ввести санкции против Москвы, за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    The Hill пишет, что цель переговоров – обсудить пути прекращения войны.

    В то же время издание указывает, что Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если Киев не согласится на прекращение конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    7 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»

    Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже нападавших на «Крокус Сити Холл»

    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный Соединенными Штатами Америки Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

    По информации, предоставленной Минюстом США, задержанный Мохаммад Шарифулла, фигурант дела о взрыве в кабульском аэропорту, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что от имени «Вилаят Хорасан» обучал нападавших использованию автоматов Калашникова и другого оружия.

    Шарифулла, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом виновным в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана, признался также в атаках в России и Иране. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Шарифулла дал эти показания на допросе в ФБР.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия и подожгла зрительный зал. В результате погибло 145 человек. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировали устроить еще взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.

    Следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, среди которых исполнители и пособники, а срок следствия продлен до мая 2025 года для продолжения работы над более чем 1300 экспертизами.

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    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

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    9 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери

    Джей Ди Вэнс рассказал о напуганной дочери из-за проукраинских активистов

    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его трехлетней дочерью, передает РИА «Новости». Вэнс сообщил, что во время прогулки за ними с криками следовала группа проукраинских протестующих, что сильно напугало ребенка. Он добавил, что его дочь становилась все более тревожной из-за происходящего.

    «Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы отвратительный человек», – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Он также отметил, что предложил протестующим поговорить с ним, если те оставят его дочь в покое, и почти все из них согласились.

    Ранее Вэнс опроверг сообщения СМИ о якобы поспешном отъезде с горнолыжного курорта в Вермонте из-за протестов в поддержку Украины. Он уточнил, что его семья просто выбрала другой отель для спокойного отдыха с детьми.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам Вэнса, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры.

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    7 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми санкциями России для прекращения огня на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Американский лидер сообщил, что рассматривает возможность введения дополнительных экономических мер против России, передает ТАСС. По его словам, такие меры могут быть приняты, пока стороны не достигнут соглашения о прекращении огня на Украине.

    Он также призвал Москву и Киев к переговорам, «пока не стало слишком поздно».

    Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    10 марта 2025, 08:25 • Новости дня
    Figaro: Кузен вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ более двух лет

    Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс воевал за ВСУ больше двух лет

    Tекст: Вера Басилая

    Двоюродный брат вице-президента СШАДжей Ди Вэнса Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск), сообщила Figaro.

    Вэнс ранее служил в американской морской пехоте, а после работал в нефтяной компании в Техасе, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Figaro Нейт Вэнс рассказал, что отправился на Украину в марте 2022 года из-за любопытства и желания приключений. Он отметил, что в армию на Украине брали всех, кто когда-либо держал оружие, и часто там оказывались очень молодые люди, «почти дети», за которых было «очень страшно». За этот период он успел присоединиться к группе украинских националистов Honor и обучать новобранцев.

    Кузен вице-президента вернулся в США в январе 2025 года, перед инаугурацией Дональда Трампа. По его словам, он был разочарован конфликтами между его братом, президентом США и Владимиром Зеленским.

    Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении на Украине наемников из США и других стран, подчеркивая, что киевский режим использует их как «пушечное мясо». По словам наемников, украинское командование плохо координирует их действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Ранее в январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года.

    Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

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    8 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие с Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила готовность к обсуждению перемирия с Украиной, если предварительно будут согласованы основные принципы мирного соглашения, включая детали миротворческой операции, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Россия готова обсудить временное прекращение огня с Украиной, но только при условии предварительного согласования основных принципов будущего мирного соглашения, передает RT.

    В публикации указывается, что Россия рассматривает возможность обсуждения идеи перемирия, если на переговорах будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного урегулирования.

    При этом, обсуждение может затронуть и идею миротворческой операции, но только если будут четко определены ее цели, состав участников и количество контингента.

    По данным Bloomberg, Россия подчеркивает, что любые миротворческие инициативы должны быть четко согласованы с обеими сторонами конфликта, чтобы минимизировать риски и обеспечить надежное и долгосрочное мирное решение.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.


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    10 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о переговорах России и США в Саудовской Аравии на этой неделе

    Tекст: Максим Попов

    На этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США, по данным CNN, с участием украинских и российских чиновников.

    По информации телекомпании, новый раунд переговоров между Россией и США может состояться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Как отметили источники, представители американской администрации проведут встречи с украинскими и российскими чиновниками. Однако точный состав участников переговоров пока не раскрывается.

    Ранее президент США Дональд Трамп упомянул, что в Саудовской Аравии запланированы «различные переговоры». Он выразил надежду на «большой прогресс» в урегулировании украинского конфликта по итогам этих встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии.

    Коментарии (3)
    10 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Британия подготовила украинскую делегацию к переговорам с США

    Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

    Британия подготовила украинскую делегацию к переговорам с США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Максим Попов

    Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.

    По информации издания, советник премьер-министра Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл посетил Украину на минувших выходных и провел консультации с президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пауэлл дал рекомендации по ведению переговоров с американской делегацией, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта.

    Пауэлл также провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, в ходе которых выразил мнение о необходимости возобновить обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом. В Лондоне уверены, что возобновить обмен разведданными будет проще, чем добиться восстановления поставок американского оружия на Украину.

    Как отметили обозреватели The Times, в ходе беседы с Зеленским Пауэлл порекомендовал сосредоточиться на том, чтобы представить Россию как преграду к достижению мира. 

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от поездки в Саудовскую Аравию на встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо него на переговоры отправятся глава президентского офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.


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    7 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Вашингтон объявил о прекращении финансирования ЮАР

    Трамп обвинил власти ЮАР в конфискации земель фермеров и прекратил финансирование страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования ЮАР, обвиняя южноафриканские власти в конфискации земель у фермеров.

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает ТАСС. Это решение обусловлено недовольством Трампа по поводу, как он выразился, «ужасного отношения» южноафриканских властей к фермерам. Президент отметил, что власти ЮАР конфискуют земли и фермы, что делает страну небезопасным местом.

    Трамп также сообщил о готовности США предложить южноафриканским фермерам, желающим покинуть страну, ускоренный процесс получения американского гражданства. Он подчеркнул, что фермеры, которые решат переехать в США из-за проблем с безопасностью, смогут воспользоваться этой возможностью. Президент отметил, что процесс предоставления гражданства начнется немедленно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о трудностях при заправке самолета в ЮАР из-за санкций, что затруднило его участие в саммите БРИКС в прошлом году, а эксперты отмечают, что мирная инициатива «Друзья мира», создаваемая Глобальным Югом для разрешения конфликта на Украине, стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики.

    Коментарии (2)
    7 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией

    Трамп заявил о сложности взаимодействия с Украиной по сравнению с Россией

    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, передает ТАСС. По его словам, у России на руках «все карты». «Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках», – подчеркнул он.

    Президент США заявил, что доверяет заявлениям российского руководства о готовности к урегулированию с Украиной. Он отметил, что взаимодействие с Россией может быть проще, что является удивительным обстоятельством, учитывая наличие «всех карт» у России в вопросе окончательного урегулирования.

    Отвечая на вопрос о доверии заявлениям президента России Владимира Путина, Трамп сказал: «Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией». Кроме того, американский лидер заявил, что Путин не хотел начинать конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что если Украина не хочет урегулировать конфликт, то США могут полностью прекратить ее поддержку. Он добавил, что европейские страны не имеют понятия, как завершить конфликт на Украине, и подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.

    Напомним, Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    Ранее американский лидер заявил, что ВС России разносят ВСУ на поле боя.

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    8 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    Reuters заявило об изучении США вариантов смягчения санкций против России
    Reuters заявило об изучении США вариантов смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США изучают способы смягчить санкции против России в энергетическом секторе при условии заключения соглашений об урегулировании украинского конфликта, передает Reuters.

    Смягчение санкций против энергетического сектора рассматривается «в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что Белый дом поручил министерству финансов исследовать варианты смягчения санкций перед ожидаемыми переговорами России и США на высшем уровне. Источники подчеркнули, что такие усилия не следует воспринимать как сигнал об отмене санкций «без уступок со стороны России». Министерство финансов США должно быть готово оперативно снять санкции в случае заключения мирного соглашения, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз промышленников и предпринимателей обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций. Американская Торговая палата подготовила свои предложения для правительства США с акцентом на сектор авиации, включая поставку запчастей и техподдержку самолетов.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

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