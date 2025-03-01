Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.2 комментария
Турция отправила Фидана в Лондон на встречу по Украине
Глава МИД Турции намерен отправиться в Лондон на встречу по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан представит республику на встрече лидеров европейских стран в Лондоне, и подтвердит готовность Анкары организовать переговоры между Россией и Украиной, сообщили в министерстве иностранных дел Турции.
Источник в МИД Турции заявил. что Хакан Фидан представит страну на встрече по Украине, которая пройдет в Лондоне 2 марта. Он намерен подтвердить готовность Анкары организовать переговоры между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Фидан заявит, что Турция продолжает прикладывать усилия по прекращению конфликта путем установления справедливого и прочного мира. Он напомнит, что Анкара уже организовывала прямые переговоры между сторонами в марте 2022 года и готова вновь сыграть эту роль.
Кроме того, Фидан собирается акцентировать внимание на важности обеспечения безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе, что должно стать общей целью всех участников предстоящего переговорного периода.
Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, и конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету.
Премьер Британии Кир Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.
Между тем, самолет Airbus A319, используемый украинскими властями, прибыл в Лондон после неудачных переговоров Владимира Зеленского с президентом США.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.