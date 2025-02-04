Глава командования «Юг» ВСУ Шаповалов освобожден от должности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Геннадий Шаповалов сообщил об освобождении от должности главы командования «Юг» ВСУ на странице ОК «Юг» в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской). Причины его отставки не были указаны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о новом назначении Шаповалова. Он станет главой представительства Украины в миссии по содействию безопасности и тренировке персонала (NSATU) в Бельгии и Германии. Однако Умеров не назвал, кто будет назначен на пост главы командования «Юг».

Шаповалов занимал должность командующего ОК «Юг» ВСУ с апреля 2024 года. Он начал службу в украинской армии с командира взвода и обучался в американском учебном заведении для старших офицеров. Под его контролем находились Одесская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская области и часть Херсонской области, подконтрольная Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров рекомендовал главе ГУР Кириллу Буданову сосредоточиться на разведке, а не на сделках со «Спецтехноэкспортом», замешанным в коррупции. Из руководства ВС Украины выгнали одного из «дутых героев». Командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук уволен после крушения F-16.