Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.8 комментариев
Глава командования «Юг» ВСУ Шаповалов отправлен в отставку
Глава командования «Юг» ВСУ Шаповалов освобожден от должности
Геннадий Шаповалов, ранее занимавший пост главы командования «Юг» ВСУ, был освобожден от должности, но назначен на новую роль в международной миссии.
Как сообщает ТАСС, Геннадий Шаповалов сообщил об освобождении от должности главы командования «Юг» ВСУ на странице ОК «Юг» в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской). Причины его отставки не были указаны.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о новом назначении Шаповалова. Он станет главой представительства Украины в миссии по содействию безопасности и тренировке персонала (NSATU) в Бельгии и Германии. Однако Умеров не назвал, кто будет назначен на пост главы командования «Юг».
Шаповалов занимал должность командующего ОК «Юг» ВСУ с апреля 2024 года. Он начал службу в украинской армии с командира взвода и обучался в американском учебном заведении для старших офицеров. Под его контролем находились Одесская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская области и часть Херсонской области, подконтрольная Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров рекомендовал главе ГУР Кириллу Буданову сосредоточиться на разведке, а не на сделках со «Спецтехноэкспортом», замешанным в коррупции. Из руководства ВС Украины выгнали одного из «дутых героев». Командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук уволен после крушения F-16.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ