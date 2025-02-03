С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
На Украине задержали мужчину за попытку подрыва ж/д путей
СБУ задержала жителя Львовской области за попытку подрыва железной дороги
Житель Львовской области пытался подорвать железнодорожный путь в Ровненской области, чтобы сорвать поставки для ВСУ, но был задержан СБУ при установке взрывчатки.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жителя Львовской области, который пытался совершить диверсию на железной дороге в Ровненской области, пишет РИА «Новости». 23-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности, планировал дистанционно активировать самодельное взрывное устройство во время движения поезда, чтобы прервать поставки военной помощи на передовую.
Задержанного поймали непосредственно при попытке установки взрывчатки под железнодорожный путь. В сообщении СБУ уточняется, что мужчину обвиняют в «государственной измене, совершенной в условиях военного положения», а также в «диверсии, совершенной в условиях военного положения». Обвиняемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях, в результате чего движение поездов было временно приостановлено, а также пострадали две машины Вооруженных сил Украины; ранее в Харьковской области повредили инфраструктуру железных дорог после ночных взрывов.