  • Новость часаРоссия предложила США возобновить прямое авиасообщение
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Киеве не готовы отказаться от мечты о третьей мировой войне
    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера
    Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США
    В России задумались о приглашении строителей из Индии
    ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона в Москве
    Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    Маск предрек Вэнсу пост президента США
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    5 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    106 комментариев
    28 февраля 2025, 14:27 • Новости дня

    Медведчук заявил о начале раздела Украины через соглашение с США

    Медведчук обвинил Зеленского в продаже Украины из-за соглашения по ископаемым с США

    Медведчук заявил о начале раздела Украины через соглашение с США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соглашение Украины с США по редкоземельным металлам ознаменовало начало процесса раздела страны, поскольку большая часть ценных ресурсов теперь находится на неподконтрольных Киеву территориях, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье.

    По словам Медведчука, именно президент Украины Владимир Зеленский инициировал этот процесс. Политик считает, что Зеленский, стремясь продать украинские недра, не учитывает интересы граждан, и попал в ловушку президента США Дональда Трампа, который, по словам Медведчука, будет диктовать условия, передает РИА «Новости».

    Медведчук также отметил, что на Украине нет заявленных Зеленским ископаемых в достаточном объеме. По его данным, стоимость залежей на неподконтрольных Киеву территориях составляет не менее 12,4 трлн долларов. Россия контролирует 63 процента угольных месторождений и значительные доли других ресурсов.

    Политик подчеркнул, что политика Зеленского уже привела к огромным потерям каменного угля. После февраля 2022 года 41 месторождение перешло под контроль России, общие запасы угля на Украине составляют 33,873 млрд тонн. Ситуация с газом и нефтью также ухудшается, добавил Медведчук, отметив утрату контроля над более чем 50 месторождениями.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

    Юристы отметили необходимость доработки соглашения между США и Украиной о природных ресурсах, в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом.

    28 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Арестованы двое подозреваемых: помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они намеревались заложить самодельное взрывное устройство в Сретенском монастыре, где проживает митрополит, передает РИА «Новости».

    Попович должен был доставить взрывное устройство в храм. При этом в телефонах задержанных обнаружены более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

    В ходе допроса Денис Попович рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы под угрозой убийства его родственников. Он, уроженец Черновцов, согласился следить за передвижениями митрополита Тихона, а затем выполнить задачу по его ликвидации.

    На видеозаписях задержания видно, как задержанные дают показания, признаваясь в подготовке теракта и оказывая содействие следствию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

    Коментарии (26)
    28 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп: Пятая статья Устава НАТО не понадобится в случае с Украиной
    Трамп: Пятая статья Устава НАТО не понадобится в случае с Украиной
    @ Xander Heinl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности не понадобится в случае с Украиной.

    На пресс-конференции в Белом доме, проведенной совместно с премьер-министром Британии Киром Стармером, Трамп выразил свою позицию относительно применения пятой статьи Устава НАТО на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что поддерживает положение о коллективной безопасности, но не видит необходимости в его реализации в случае отправки американских войск на Украину.

    Трамп выразил уверенность в мирном разрешении ситуации и отсутствии угроз, требующих вмешательства НАТО.

    Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще». Также глава американского государства заявил, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

    Коментарии (10)
    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    Коментарии (0)
    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

    Коментарии (24)
    28 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами

    Стармер заявил о готовности Британии разместить «силы на земле и самолеты в воздухе» в рамках урегулирования на Украине

    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования, заявил британский премьер Кир Стармер.

    «Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку», – приводит слова Стармера РИА «Новости».

    Стармер подчеркнул, что сотрудничество с союзниками является единственным путем к достижению долгосрочного мира в регионе.

    Он также рассказал, что в 2025 году Британия планирует предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Он отметил, что Британия берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».

    Кроме того, Стармер выразил согласие с мнением о необходимости более активного участия Европы в поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции. США считают, что сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, прежде чем обсуждать отправку «миротворцев».

    Коментарии (24)
    28 февраля 2025, 11:50 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ Гончаров отметил наглость украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник, планируя теракт на Большой Лубянке, преследовал несколько целей. Среди них – взбудоражить российское население, вбить межконфессиональный клин и расшатать единство России, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Ранее ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона. Задержаны помощник священнослужителя и клирик, завербованные спецслужбами Украины.

    «Украинские спецслужбы не прекращают работу по вербовке россиян для совершения различных диверсий. А ФСБ почти каждый день докладывает о задержании людей, которые по указке ГУР Украины или СБУ планировали теракт или убийство высокопоставленных чиновников или политических деятелей», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его мнению, противник в своих замыслах действует очень нагло. Собеседник обратил внимание, что задержанные, готовившие покушение на митрополита Тихона, намеревались заложить самодельное взрывное устройство в покоях священнослужителя в Сретенском монастыре.

    Обитель находится на улице Большая Лубянка в Москве. Там же расположены здания подразделений ФСБ. «Не удивлюсь, если киевское руководство может попытаться организовать террористический акт и около Кремля», – рассуждает спикер.

    Противник, планируя теракт против митрополита, преследовал несколько целей, считает Гончаров. «У офиса Зеленского нет ничего, что они могли бы противопоставить России в военном плане. Поэтому украинские власти, во-первых, пытаются будоражить наше население диверсиями. Они наивно полагают, что смогут внести какой-то разлад в наше общество», – пояснил специалист.

    «Во-вторых, киевское руководство, как и другие наши оппоненты, не оставляют попыток вбить межнациональный и межконфессиональный клин, о чем говорил президент Владимир Путин, – продолжил собеседник. – К сожалению, стоит ожидать, что они продолжат предпринимать действия, направленные на расшатывание единства России».

    При этом методы вербовки и планирования операций спецслужб Украины не меняются, заметил Гончаров. Так, общение преимущественно происходит через мессенджеры. Принуждают к совершению противоправных деяний они зачастую путем угроз, как это было в случае сорванного теракта против митрополита, шантажа или подкупа. «Как правило, ведется идеологическая обработка, звучат запугивания, а также обещания какого-то денежного вознаграждения», – перечислил ветеран ФСБ.

    На этом фоне он напомнил инциденты, когда украинские военные истязают российского бойца, попавшего в плен, а затем отправляют соответствующее видео его родным. «Они угрожают убить его, если близкие пленного не выполнят их требования», – напомнил спикер.

    «На фоне растущей угрозы важно грамотно этому противостоять: просвещать население, вести разъяснительную работу со школьниками и студентами, чтобы они знали, как себя вести в случае попытки вербовки противником», – заключил Гончаров.

    Ранее ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). Задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках). Фигуранты дали признательные показания.

    Выяснилось, что в середине прошлого года Поповича завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и под угрозой убийства его родственников приказал следить за передвижениями Тихона. Вскоре ему велели найти союзника и ликвидировать митрополита, а в декабре через сеть тайников передали самодельное взрывное устройство. Общение происходило через мессенджер Telegram.

    Попович должен был заложить бомбу в жилом помещении Тихона в Сретенском монастыре, а после покушения рассчитывал уехать из России, сообщает ФСБ. «Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако Попович был задержан», – рассказал Иванкович, добавив, что убийство перенесли на конец февраля.

    В телефонах фигурантов оперативники нашли более 70 контактов, среди которых, например, пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ривчаченко. Также по координатам ФСБ вышла на схрон со взрывчаткой – в пакете из-под сока. Там же лежали два поддельных украинских паспорта, где Иванкович был Василием Дубенским, а Попович – Иваном Шмарко. На задержанных завели уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «незаконный оборот взрывных устройств».

    «Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем, киевский режим такой и есть – он отвергает духовность и традиционные ценности», – отметил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

    В храме в Сокольниках Иванковича помнят, как «доброжелательного, милого молодого человека, исполняющего свои обязанности», сообщает РИА «Новости». Поповича же ранее арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение полиции около станции метро «Тургеневская».

    Митрополиту Тихону 66 лет. В октябре 2023 года он стал главой Крымской митрополии, а до этого больше 20 лет был наместником Сретенского монастыря в Москве. Архиерей занимает активную общественную позицию, пишет книги, снимает фильмы, возглавляет патриарший совет по культуре.

    Он близок к российским властям, в том числе к президенту Владимиру Путину. Тихон выступал в поддержку СВО, отмечая, что «мы там воюем с диким, страшным, инфернальным фашизмом, с нацистами». Киев ввел против него санкции.

    Украинские спецслужбы в последние годы активизировали террористическую деятельность в России. Например, в декабре минувшего года в Москве был взорван Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Задержанный рассказал, что действовал по заданию СБУ и что ему были обещаны 100 тысяч долларов и «европейский паспорт».

    На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов, которые планировались на Украине и предназначались для Ставрополя. ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

    Коментарии (6)
    27 февраля 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине произойдет «либо относительно быстро, либо не случится вообще», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как отметил президент США, «следующий шаг, который мы делаем – навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня», которое, по мнению Вашингтона, «может произойти быстро».

    Президент США заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину, по его мнению, она не понадобится: «Я не считаю, что у будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся».

    «Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться», – сказал он.

    Напомним, он выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Как заявил глава американского государства, если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

    Коментарии (8)
    28 февраля 2025, 07:32 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о задержании высокопоставленных офицеров ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине начались аресты высокопоставленных военных, включая генералов и полковника, которых обвиняют в халатности, пишет украинское издание «Телеграф».

    Экс-советник главкома ВСУ Виктор Назаров рассказал, что украинские власти начали привлекать военных к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».

    Назаров выразил мнение, что этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Он подчеркнул, что не будет оценивать мотивы такого решения, однако считает, что это шаг в опасном направлении.

    Назаров также отметил, что на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного возможно оказывается политическое давление.

    По его словам, напряжение между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным возникло после неудачных контрнаступлений в 2023 году, которые не принесли ожидаемых результатов. Кроме того, власти опасались политических амбиций главкома.

    Ранее сообщалось, что британские военные, приставленные к Владимиру Зеленскому, могут поместить его под стражу.

    Коментарии (3)
    28 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам

    Reuters: В сделке между США и Украиной о природных ресурсах есть правовые пробелы

    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Юристы отметили необходимость доработки соглашения между США и Украиной о природных ресурсах, которое должно быть подписано в пятницу, в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, отмечает Reuters.

    Соглашение, которое планируется подписать в пятницу на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, предполагает создание совместного инвестиционного фонда США и Украины, сообщает Reuters.

    По условиям соглашения украинское правительство будет вносить 50% от монетизации природных ресурсов в этот фонд. Однако в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, считают эксперты.

    «Документ создает обязательства для сотрудничества, но не содержит конкретных обязательств в области безопасности. Это именно то, что мы видим в этом соглашении. США не предоставили конкретных гарантий», – заявил профессор международного права из Лейденского университета Брайан МакГарри.

    Один дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным заявил, что документ «кажется, довольно выгодной сделкой для обеих сторон». Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в договоре, могут принести облегчение Украине, поскольку президент США отказался от своего первоначального требования о выплате 500 млрд долларов в качестве компенсации за уже предоставленную военную поддержку.

    Зеленский заявил в среду, что успех сделки по добыче полезных ископаемых будет зависеть от переговоров с Трампом, сославшись на отсутствие твердых гарантий безопасности США. В документе действительно говорится, что средства будут реинвестированы «в целях содействия безопасности, защищенности и процветанию Украины», что будет отражено в соглашении о фонде, которое будет регулировать будущее распределение финансовых средств. Правительство США «будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины», говорится в документе, но не уточняется, что это означает.

    МакГарри добавил, что будущие переговоры могут привести к подписанию обязательного договора.

    Один элемент, который привлек внимание МакГарри, заключается в том, что в проекте прямо говорится, что в будущих переговорах о фонде Украина и США «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» на ее пути к вступлению в Европейский Союз.

    «Этот процесс, по крайней мере в принципе, имеет интересную политическую поддержку», – сказал он на фоне растущей антагонистической позиции Вашингтона по отношению к ЕС.

    «В рамочном соглашении не упоминается механизм разрешения споров, а доля Вашингтона в будущем фонде также остается открытой для обсуждения», – заявил профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер.

    «Соглашение демонстрирует некоторую неуверенность со стороны США в отношении того, имеет ли правительство право получать долю в фонде, предусмотренную соглашением», – сказал он, добавив, что согласованное соглашение о фонде, вероятно, потребует одобрения конгресса.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

    Президент США сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским состоится в пятницу, и отметил, что они подпишут историческое соглашение о сотрудничестве в разработке украинских минералов, нефти и газа.

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

    Росконгресс заявил, что ресурсы Украины стоят значительно меньше 500 млрд долларов.

    Коментарии (4)
    28 февраля 2025, 02:21 • Новости дня
    В ВСУ появились шевроны «бусифицирован ТЦК»

    Депутат Рады Скороход сообщила о шевронах «бусифицирован ТЦК» у мобилизованных в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Среди военнослужащих ВСУ появились шевроны с надписью «бусифицирован ТЦК» (территориальным центром комплектования, аналогом военкомата), сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    «Смотрите, у нас из тех, кого сейчас мобилизуют, к слову, у парней уже есть шевроны «бусифицирован ТЦК», это уже, знаете, перешло в такой мем», – приводит слова Скороход ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Скороход указала, что из десяти мобилизованных только трое в лучшем случае готовы выполнять боевые задания. Это, по ее словам, поднимает вопрос о качестве подготовки. Она заявила: «Воевать нужно качеством, а не количеством».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, термин «бусификация», который означает отлов на улицах украинскими военкомами и насильственную отправку на фронт, стал на Украине словом 2024 года. Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами.

    Коментарии (2)
    27 февраля 2025, 21:12 • Новости дня
    Белый дом спрогнозировал прибыль от сделки с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам может принести США около 20 млрд долларов прибыли, которые планируется направить на погашение дефицита бюджета и снижение налогов.

    Как сообщает телеканал NewsNation, Белый дом выразил уверенность в значительных финансовых выгодах от сделки с Украиной, передает РИА «Новости». Директор национального экономического совета Кевин Хассетт оценил потенциальную прибыль в 20 млрд долларов. Эти средства могут быть направлены на погашение дефицита американского бюджета и уменьшение налогового бремени для граждан.

    Хассетт подчеркнул, что это предварительная оценка, а реальная стоимость сделки может оказаться выше.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также указал, что в документе не говорится, что Украина является должником США, и предусмотрен пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

    Издание The Economist писало, что Зеленский не подпишет новое соглашение без включения расширенных гарантий безопасности для Украины.

    Коментарии (6)
    28 февраля 2025, 08:14 • Новости дня
    Военкор Сладков назвал Зеленского «совершенным дельцом» после слов Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Военкор Александр Сладков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об уважении к Владимиру Зеленскому, назвав его «совершенным дельцом».

    В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление президента США об уважении к Зеленскому фразой «совершенный делец».

    Сладков не уточнил, в каком контексте использовал термин «совершенный делец», оставив свои мотивы для подписчиков на догадку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства. Отношения Вашингтона и Киева обострились после отказа Украины подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов.

    Коментарии (3)
    28 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Сопредседатель АдГ назвал Зеленского «президентом войны и попрошайничества»

    Сопредседатель АдГ Крупалла назвал Зеленского «президентом войны и попрошайничества»

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выразил мнение, что Владимир Зеленский стал президентом войны и попрошайничества, он должен провести новые выборы, если хочет остаться у власти на Украине.

    По мнению сопредседателя партии АдГ, Зеленский должен провести выборы, если он желает сохранить свою позицию, передает РИА «Новости».

    Крупалла раскритиковал Зеленского, назвав его «президентом войны и попрошайничества», и отметил, что во время выступления Зеленского в Бундестаге в июне 2024 года вся фракция АдГ проигнорировала его речь.

    Политик подчеркнул, что мнение о необходимости выборов на Украине поддерживает также президент США Дональд Трамп.

    В дополнение к этому, политик выразил обеспокоенность действиями Америки, которые могут навредить Европе. Он отметил, что США стремятся увеличить военные расходы в Европе и стимулировать закупки американского оружия.

    Сопредседатель АдГ также заявил о важности прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном, однако предупредил о возможных негативных последствиях для Германии и Западной Европы, если такие переговоры не будут учитывать их интересы.

    Он указал, что Германия может оказаться в невыгодном положении, если Россия и США договорятся без участия европейских стран.

    Крупалла также подверг сомнению необходимость увеличения военных расходов Германии, подчеркнув, что Россия не является врагом Европы и имеет важное значение для политики безопасности континента. По словам Крупаллы, прежде чем обсуждать расходы, важно понять, от кого именно Германия должна защищаться.

    Ранее Крупалла предложил ФРГ подумать о выходе из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии началась предвыборная борьба за пост канцлера. Киев надеется заручиться большей поддержкой со стороны Германии в случае смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца.

    Коментарии (0)
    28 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Politico: Чешские фермеры возглавили протесты против импорта с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Фермеры Чехии организовали протесты на границе, блокируя дороги тракторами в знак несогласия с импортом сельхозпродукции с Украины и из Южной Америки, к ним присоединились коллеги из Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии, пишет Politico.

    Фермеры из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии ведут акции протеста против торговой политики ЕС, передает Politico.

    Протесты направлены против увеличения импорта сельскохозяйственных товаров с Украины и из Южной Америки.

    По словам главы Чешской аграрной палаты Мартина Пыхи, соглашение с Украиной может повысить объем дешевого и низкокачественного зерна и масличных культур на европейском рынке.

    Сейчас украинское зерно в основном поставляется в Испанию, но Киев ввел экспортные лицензии и квоты для доказательства своей ответственности.

    Некоторые страны, такие как Венгрия, настаивают на возвращении довоенных квот, отмечая, что даже сниженные объемы украинского экспорта угрожают их местным производителям.

    Тем временем украинский экономист Олег Нивиевский заявил, что эти опасения беспочвенны, так как украинский экспорт якобы стабилизировал цены на продовольствие в ЕС.

    В данный момент Еврокомиссия ведет сложные переговоры, чтобы поддержать украинскую экономику и одновременно успокоить восточных членов ЕС.

    Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович пообещал обеспечить плавный переход после завершения временных мер, позволяющих беспошлинный ввоз украинских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

    Коментарии (0)
    28 февраля 2025, 05:55 • Новости дня
    Минфин США заявил о готовности сделки с Украиной по природным ресурсам
    Минфин США заявил о готовности сделки с Украиной по природным ресурсам
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки, охватывающей стратегические минералы, нефть и газ, а также инфраструктурные активы, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Сделка готова», – приводит слова Бессента ТАСС со ссылкой на Fox Business.

    Он сообщил, что «переговоры по этому вопросу больше не введутся». Министр также отметил, что текст сделки уже согласован и одобрен украинским правительством. По его словам, документ просто ожидает подписания.

    Он добавил, что соглашение охватывает не только стратегические минералы, но также нефть, газ и инфраструктурные активы. Бессент выразил уверенность, что данная договоренность принесет выгоду как США, так и Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится в пятницу. Хозяин Белого дома сказал, что США и Украина «подпишут историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа».

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также указал, что в документе не говорится, что Украина является должником США, и предусмотрен пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.


    Коментарии (2)
    27 февраля 2025, 18:48 • Новости дня
    Турция опровергла готовность отправить своих военных на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    В администрации президента Турции опровергли информацию о планах отправки турецких военных на Украину, заявив о готовности содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.

    Администрация президента Турции опровергла информацию об отправке турецких военных на Украину, передает РИА «Новости». В администрации подчеркнули, что на высшем уровне выражалась исключительно готовность содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. «Полагайтесь на официальные заявления», – сообщили корреспонденту агентства.

    Сообщения о возможной отправке турецких войск на Украину появились после публикации Bloomberg, в которой говорилось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы обсуждал эту идею с главой МИД России Сергеем Лавровым и Владимиром Зеленским. Агентство ссылалось на источники, знакомые с ситуацией, и заявляло, что Турция якобы могла бы участвовать в миротворческой миссии после завершения конфликта.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    Главное
    Медведчук заявил о начале раздела Украины
    Кремль ответил на призыв Швеции к НАТО укрепить оборону
    Стармер предложил «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами
    Орбан запретил ЛГБТ-парады в Будапеште
    Чешские фермеры устроили протесты против импорта украинских продуктов
    Регионы России начнут устанавливать минимальные баллы по ОГЭ
    Названа причина гибели российских дайверов на Филиппинах

    В российской малой авиации появился новый «игрок»

    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве не готовы отказаться от мечты о третьей мировой войне

    Третья мировая война уже началась, считает глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Он оговорился, что «это философский вопрос», но для него – да, началась. В данном случае философия руководства Украины сильно отличается от философии остального мира. Прежде всего потому, что для Киева развязывание третьей мировой – это на самом деле не философия. Это цель. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............