Украина отменила привилегии на выезд из страны для водителей гуманитарных грузов

Tекст: Валерия Городецкая

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что военнообязанные водители гуманитарных грузов больше не будут вноситься в систему «Шлях» для выезда за границу, пишет издание «Страна».

Ранее такие водители могли получить разрешение на пересечение границы через Министерство развития общин и территорий или областные администрации, что часто превращалось в схему для организации выезда мужчин за границу.

Теперь, как отметил Демченко, водители гуманитарных и медицинских грузов смогут пересекать границу только на общих основаниях. Для этого они должны попадать под одну из категорий граждан, которым разрешен выезд за границу. Это могут быть лица, исключенные из военного учета, или те, у кого на воспитании находятся трое и более детей. Правила выезда регулируются постановлением правительства Украины.

В июне на Украине задержали почти 50 человек при попытке незаконно покинуть страну.