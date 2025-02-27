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    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    27 февраля 2025, 20:36 • Новости дня

    Украина отменила привилегии на выезд из страны для водителей гуманитарных грузов

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине водители, занимающиеся перевозкой гуманитарных грузов, больше не смогут пересекать границу по системе «Шлях», а будут отправляться на общих условиях, пишут украинские СМИ.

    Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что военнообязанные водители гуманитарных грузов больше не будут вноситься в систему «Шлях» для выезда за границу, пишет издание «Страна».

    Ранее такие водители могли получить разрешение на пересечение границы через Министерство развития общин и территорий или областные администрации, что часто превращалось в схему для организации выезда мужчин за границу.

    Теперь, как отметил Демченко, водители гуманитарных и медицинских грузов смогут пересекать границу только на общих основаниях. Для этого они должны попадать под одну из категорий граждан, которым разрешен выезд за границу. Это могут быть лица, исключенные из военного учета, или те, у кого на воспитании находятся трое и более детей. Правила выезда регулируются постановлением правительства Украины.

    В июне на Украине задержали почти 50 человек при попытке незаконно покинуть страну.

    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

    Коментарии (56)
    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Мирослава Додика. Джорджэску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    26 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова

    Зеленский уволил осужденного в России на 28 лет генерал-майора ВСУ Гнатова

    Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский освободил генерал-майора Андрея Гнатова от должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины.

    Зеленский подписал указ об освобождении генерал-майора Андрея Гнатова от должности командующего объединенными силами ВСУ, передает РИА «Новости». Документ не содержит информации о причинах увольнения Гнатова, который занимал этот пост с 24 июня прошлого года.

    В прошлом году СК России заочно осудил генерала бригады ВСУ Андрея Гнатова за преступления в Донбассе, назначив ему наказание в виде 28 лет лишения свободы.

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    26 февраля 2025, 21:00 • Новости дня
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

    Президент США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, перспективы членства Украины в альянсе можно забыть.

    «Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», – заявил он в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможных уступках со стороны Украины в будущем.

    Трамп подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе является важным элементом в обсуждении мирного соглашения. Он считает, что именно это стремление Украины к интеграции в НАТО могло послужить причиной начала конфликта.

    Ранее президент США сообщил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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    27 февраля 2025, 01:57 • Новости дня
    Зеленского обвинили в причастности к крушению вертолета главы МВД Украины

    Депутат Рады Дубинский заявил о причастности Зеленского к гибели главы МВД Украины Монастырского

    Tекст: Антон Антонов

    К крушению вертолета, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, причастен украинский лидер Владимир Зеленский, заявил депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

    В числе «политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время президентства Зеленского», Дубинский назвал и Монастырского.

    «Погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации, расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад», – приводит слова Дубинского ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января 2023 года в результате крушения вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Дубинский заявлял о своем намерении баллотироваться в президенты Украины.

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    27 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году, сообщил советник министра культуры страны Дмитрий Золотухин. В связи с этим представителям этих профессий запрещается выезд из страны.

    В ответ на это, Нацполиция возбудила уголовные дела по каждому из случаев, в которых чиновники Минкульта, подписавшие разрешения о выезде, становятся фигурантами, сообщили украинские СМИ.

    В результате данной ситуации, с 3 марта вступает в силу запрет на выезд для указанных категорий мужчин.

    Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.

    До этого украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк после участия в турнире в Венеции также не вернулись на Украину, удалили личные аккаунты в социальных сетях и не отвечают на звонки.

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    27 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Депутаты Рады потребовали от Шмыгаля разъяснений по сделке с США

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты в Раде призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля объяснить детали соглашения с США о редкоземельных металлах, ожидаемого к подписанию в пятницу, заявила украинский парламентарий Ирина Фриз.

    По ее словам, украинские депутаты требуют от премьер-министра Шмыгаля предоставить разъяснения о соглашении с США, передает РИА «Новости».

    Это соглашение касается редкоземельных металлов, и парламентарии подчеркивают, что документ должен быть ратифицирован Радой. Фриз отметила, что депутаты уже два дня подряд требуют, чтобы правительство, включая Шмыгаля, провело закрытое заседание.

    На этом заседании депутаты смогут ознакомиться с содержанием соглашения, которое, как планируется, будет подписано в США в пятницу. Фриз подчеркнула, что ратификация соглашения через парламент является обязательной процедурой по законодательству Украины, поскольку оно международное.

    Она также выразила недовольство тем, что Рада была фактически исключена из процесса работы над документом, указав, что если бы депутаты были вовлечены в обсуждение, то Зеленский и правительство могли бы получить больше пользы.

    Кроме того, она указала, что опубликованная версия соглашения на данный момент является лишь декларацией, а важные детали скрыты в приложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

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    27 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Посол Украины сообщил о достижении пределов мобилизации в стране

    Посол Украины в Варшаве Боднар сообщил о планах набора добровольцев в ВСУ за деньги из-за достижения пределов мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

    Боднар отметил, что большинство граждан, которые могли быть мобилизованы, уже призваны на службу. Он заявил: «Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации». Как пояснил посол, для дальнейшей мобилизации нет необходимого «количества людей».

    Также дипломат подчеркнул, что украинские власти рассматривают возможность применения финансовых мер для привлечения молодежи до 25 лет в ряды ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.


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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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    26 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    Захарова – властям Австрии: Таким тоном с Россией не говорят

    Захарова – и.о. канцлера Австрии Шалленбергу: Таким тоном с Россией не говорят

    Захарова – властям Австрии: Таким тоном с Россией не говорят
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления главы МИД Австрии и врио федерального канцлера Александера Шалленберга о «рычагах влияния» на Россию. Захарова подчеркнула, что тон Шалленберга неприемлем при общении с Россией.

    «Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв?» – заявила Захарова в Telegram.

    Шалленберг заявил, что без участия Европы не состоятся мирные переговоры с Россией из-за более чем 200 млрд евро российских активов, находящихся на европейских счетах. Он подчеркнул, что без обсуждения этих активов «не будет никакой сделки».

    Захарова отметила, что Шалленберг ранее уже делал странные заявления, включая обвинения России в «тысячелетнем» вмешательстве в дела Украины.

    «А о том, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии мы слышим с 2019 года. На Западе умудрились договориться до того, что якобы «Австрия – шпионский авианосец России», – заявила она.

    «Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про «рычаги», – предложила она.

    Как отметила Захарова, Австрия добилась лишь того, что осталась без «качественного и надежного газа по выгодным ценам».

    «И главное. Таким тоном с Россией не говорят», – подчеркнула она, добавив, что представителям ЕС стоит «научиться прилично себя вести» и прекратить «распространять дезинформацию», если они рассчитывают на «общение».

    На прошлой неделе Шалленберг объявил о своем решении покинуть политику и не входить в состав нового федерального правительства. В начале года Шалленберг был назначен временно исполняющим обязанности канцлера. Назначение Шалленберга связано с провалом переговоров о коалиции после победы Австрийской партии свободы на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине. Хотя Владимир Зеленский и заявил, что замороженные российские активы принадлежат исключительно Киеву, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их изъятие невозможно, так как это противоречит международному праву. По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине.

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    27 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Никольский, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи. были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Богдановки, Бондаревки, Горналя, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой и Старой Сорочины, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Белополья, Журавки, Кровного, Мирополья, Новой Сечи, Новенького и Юнаковки Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе американская САУ «Паладин», миномет, две пусковые установки ЗРК «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция ЗРК «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, 382 танка, 290 машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 бронемашины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области.

    Кроме того на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. А в минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    27 февраля 2025, 14:36 • Новости дня
    Замгендиректора ФК «Карпаты» не вернулся на Украину из-за границы

    Замгендиректора «Карпат» Авдыш не вернулся на Украину после сборов в Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.

    Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, передает РИА «Новости». Все остальные члены клуба, включая тренеров, футболистов и персонал, вернулись на Украину.

    Авдышу 25 лет, и он начал работать в качестве заместителя гендиректора в октябре 2024 года. До этого он занимался спортивным консалтингом в клубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 300 украинских спортсменов не вернулись на Украину из-за мобилизации, глава украинского футбола на матче с Португалией получил удар в лицо в VIP-ложе, а ранее сбежавшие футболисты донецкого «Шахтера» вернулись в клуб.

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    27 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу

    Путин поздравил Силы специальных операций и поблагодарил их за верность воинскому долгу

    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций, отметив их профессионализм и верность воинскому долгу.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что для российской армии «важной вехой» в развитии оказалось «объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой» частей спецназначения. Это усилило боеспособность российской армии и дало возможность «решать особые, зачастую уникальные задачи», обеспечивая защиту граждан и суверенитета страны.

    Как подчеркнул Путин, с первых дней в ССО включались «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». «Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы», – говорится в сообщении. В частности, бойцы ССО «пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя» в 2014 году, отметил президент.

    Путин указал, что «опыт, выучка и технический арсенал» ССО позволяют решать задачи специальной военной операции на Украине как на линии фронта, так и в тылу врага, а также в прифронтовых и приграничных районах. Бойцы ССО демонстрируют, что невыполнимых приказов для них нет, заявил глава российского государства.

    «В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и Присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», – сказал Путин.

    Он заверил, что российские власти продолжат «последовательную, системную, планомерную работа по развитию» ССО, предусматривающую повышение боевых возможностей подразделений. Их будут снабжать «новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы».

    «Словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», – сказал Путин.

    Президент заявил: «Наш народ гордится вами, вашими подвигами». Он выразил уверенность, что бойцы ССО и впредь будут «идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества». Он пожелал им «здоровья и новых достижений в службе». «Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким», – сказал Путин.

    Напомним, 23 февраля Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, а также подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО.

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