Аргументы противников признания русского народа государствообразующим в России часто сводятся к многонациональному характеру страны. Однако статистика показывает, что, несмотря на изменения в национальном составе, русские составляют абсолютное большинство населения. Последняя перепись 2021 года зафиксировала долю русского населения в 71,7%, пишет km.ru.

В Российской империи и СССР национальный состав был гораздо более разнообразным. Перепись 1897 года в Российской империи показала долю русских в 44,31%, а в СССР, согласно переписи 1989 года, русские составляли 50,8% населения. Это подчеркивало многонациональный характер тех государств.

Современная Россия, напротив, является мононациональной страной, где русские составляют подавляющее большинство. Прошедшие переписи фиксируют русских как доминирующую этническую группу, несмотря на присутствие значительного числа других национальностей. Только татары, вторые по численности, составляют 3,2% населения.

Эксперты подчеркивают, что такой характер национального состава требует пересмотра подходов в национальной политике. В отличие от имперских и советских периодов, сегодня Россия нуждается в признании русских государствообразующим народом, учитывая их роль в сохранении территории и государственности. Это должно включать меры по защите их численности, языка и культуры, заключают эксперты.