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Суд отменил обвинительный приговор экс-директору ФК «Тамбов» Коноваловой
Тамбовский суд отменил приговор экс-директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой по делу о хищении субсидии
Тамбовский областной суд отменил обвинение экс-директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой, осужденной за хищение более 700 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
Тамбовский областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный ранее бывшему генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой, передает ТАСС.
Коновалова была приговорена к двум годам лишения свободы условно за хищение субсидии клубу на сумму более 700 тыс. рублей. Обвинение основывалось на ч. 3 ст. 159 УК РФ, которое квалифицирует мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере.
Пресс-служба прокуратуры региона подтвердила, что после отмены приговора дело будет направлено на новое рассмотрение. Это решение суда означает, что обвинения против Коноваловой будут пересмотрены, и судебный процесс начнется заново. Позиция суда и основания для отмены приговора пока не раскрываются.
Коновалова обвинялась в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере, а также подозревается в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и одном эпизоде мошенничества в крупном размере.
Кроме того, задержан бывший спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков по обвинению в четырех эпизодах мошенничества.