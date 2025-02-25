Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Рада разрешила Зеленскому направлять ВСУ за границу
Верховная рада приняла закон, позволяющий президенту Украины направлять подразделения ВСУ в другие страны во время военного положения.
Поправки к закону были внесены украинским лидером Владимиром Зеленским и поддержаны депутатами, передает ТАСС.
Согласно документу, в условиях военного положения подразделения ВСУ могут дислоцироваться в других странах для реализации мероприятий, связанных с «обеспечением национальной безопасности и обороны, а также для противодействия вооруженной агрессии против Украины и защиты суверенитета и территориальной целостности страны».
Решение о направлении подразделений ВСУ за границу принимается президентом Украины, который одновременно вносит в Раду законопроект для его утверждения. Вместе с законопроектом президент предоставляет информацию о задачах и количестве подразделений, типах и составе вооружения и военной техники, а также о сроках пребывания и подчиненности.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что за принятие закона проголосовали 267 депутатов.
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