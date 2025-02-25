Ирландский журналист Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью

Tекст: Валерия Городецкая

Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что против Зеленского ополчились зависимый парламент и СМИ в Киеве, которые ранее были лояльны к нему, передает РИА «Новости».

По словам журналиста, это свидетельствует о том, что Зеленский, которого Боуз называет диктатором, теряет контроль над управлением страной.

Накануне Верховная рада Украины не поддержала постановление о продолжении полномочий президента Владимира Зеленского из-за нехватки голосов, но затем со второго раза приняла решение о продлении полномочий главы киевского режима до избрания нового президента.

Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.