Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Ирландский журналист заявил об утрате Зеленским контроля над властью
Ирландский журналист Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью
Глава киевского режима Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что против Зеленского ополчились зависимый парламент и СМИ в Киеве, которые ранее были лояльны к нему, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, это свидетельствует о том, что Зеленский, которого Боуз называет диктатором, теряет контроль над управлением страной.
Накануне Верховная рада Украины не поддержала постановление о продолжении полномочий президента Владимира Зеленского из-за нехватки голосов, но затем со второго раза приняла решение о продлении полномочий главы киевского режима до избрания нового президента.
Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.