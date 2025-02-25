Росконгресс заявил, что ресурсы Украины стоят значительно меньше 500 млрд долларов

Tекст: Александра Юдина

Росконгресс в своем обзоре отметил, что большая часть прибыльных месторождений Украины находится на территориях, вошедших в состав России и больше не под контролем Киева, передает ТАСС.

Это затрудняет использование минеральных руд для компенсаций. Многие стратегические месторождения требуют значительных инвестиций и остаются неразработанными.

В обзоре Росконгресса подчеркивается, что Украина обладает разнообразной минерально-сырьевой базой, но ее стоимость никогда не оценивалась адекватно. Одним из ключевых пунктов возможной сделки между США и Украиной стали редкоземельные металлы.

Однако Геологическая служба США не включает Украину в список стран, обладающих значительными запасами этих элементов.

Росконгресс отмечает, что предварительные оценки не подтверждают высокую стоимость украинских ресурсов. Мировое производство редкоземельных элементов оценивается в 15 млрд долларов в год.

Даже если предположить, что Украина обеспечит 20% этого производства, ее доходы составили бы около 3 млрд долларов в год.

В 2021 году Украина продемонстрировала существенный объем производства только по железной руде, титану, каолину и оксиду циркония.

Добыча большинства критически важных минералов либо не ведется, либо осуществляется в небольших объемах. Литий, несмотря на большие запасы, не разрабатывается промышленно. Два из четырех основных месторождений лития находятся под контролем России.

Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.