Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
На Кубани перевернулась маршрутка, пострадали шесть человек
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края опрокинулось маршрутное такси, шесть человек получили различные травмы, сообщили в региональном ГУ МВД.
Авария произошла в 5.00 мск на 85-м километре дороги Краснодар – Кропоткин, указало ведомство, передает ТАСС.
За рулем маршрутного такси Fiat Ducato находился 64-летний водитель, он допустил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля. Пострадали шесть человек.
Ранее в Дагестане столкнулись маршрутка и легковушка, два человека погибли и 13 получили травмы.