Зеленский признал невозможность «построить НАТО на Украине»

Tекст: Ольга Иванова

Зеленский признался, что страна не в состоянии самостоятельно построить аналог НАТО, передает канал «360». Он сделал это заявление на саммите Support Ukraine, который транслировался на CNBC-TV18.

Зеленский отметил, что если НАТО не примет Украину в свои ряды, у страны останется только один выход – пытаться построить альянс самостоятельно. Однако он подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для обеспечения необходимого финансирования, контингентов и оборонного производства, чтобы достичь уровня, который обеспечит гарантированный мир.

«Сможем ли мы сделать это сами? Нет», – заявил Зеленский.

Кроме того, он выразил надежду на то, что в этом году может быть достигнут надежный мир. Он также призвал к освобождению пленных путем обмена «всех на всех».

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.