Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Зеленский признал невозможность «построить НАТО на Украине»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности самостоятельного создания аналога НАТО в стране.
Зеленский признался, что страна не в состоянии самостоятельно построить аналог НАТО, передает канал «360». Он сделал это заявление на саммите Support Ukraine, который транслировался на CNBC-TV18.
Зеленский отметил, что если НАТО не примет Украину в свои ряды, у страны останется только один выход – пытаться построить альянс самостоятельно. Однако он подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для обеспечения необходимого финансирования, контингентов и оборонного производства, чтобы достичь уровня, который обеспечит гарантированный мир.
«Сможем ли мы сделать это сами? Нет», – заявил Зеленский.
Кроме того, он выразил надежду на то, что в этом году может быть достигнут надежный мир. Он также призвал к освобождению пленных путем обмена «всех на всех».
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.