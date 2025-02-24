Военнослужащий ВСУ в Сумской области украл оптику и потратил деньги на азартные игры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий ВСУ в Сумской области был разоблачен в краже оптики, включая приборы ночного видения, общей стоимостью более 4,5 млн гривен или около 108 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости». Служащий, отвечавший за материальное обеспечение, имел доступ к складу, где хранилась оптика, предназначенная для штурмовой роты, но вместо этого отправил оборудование знакомому для продажи.

По данным Государственного бюро расследований Украины, прибыль от продажи оптики составила около 430 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 10 тыс. долларов. Эти средства военный потратил на азартные игры. В настоящее время ему предъявлены обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры Вооруженных сил Украины из Чернигова похитили миллионы долларов на закупках генераторов. Также сообщалось о том, что жителя Ивано-Франковской области ограбили неизвестные в форме Вооруженных сил Украины. Стало известно, что сотрудники Вооруженных сил Украины похищали людей с целью кражи автомобилей.