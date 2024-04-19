Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
Жителя Ивано-Франковской области ограбили неизвестные в форме ВСУ
В Ивано-Франковской области Украины люди в форме ВСУ остановили автомобиль под предлогом его осмотра и ограбили водителя, сообщает украинская пресса.
Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Фрага, у неработающего блокпоста, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Там нашли скованного наручниками жителя поселка Студинка Калушского района.
Мужчина рассказал, что его машину остановили трое неизвестных, один был в полицейской форме, двое других – в форме военных. Они заявили, что осмотрят автомобиль, водителя заставили выйти наружу, надели наручники и забрали три сумки с деньгами.
В сумках было 7,6 млн гривен (191 тыс. долларов) и 19,3 тыс. долларов.
Двух подозреваемых уже нашли, ими оказались военнослужащие. Поиск третьего продолжается.
В феврале 2023 года украинские военные забрались в магазин сотовой связи в Херсоне и украли 360 тыс. гривен и 16 мобильных телефонов.