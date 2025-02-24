Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.6 комментариев
В Харькове прогремели два взрыва подряд
В Харькове на востоке Украины произошли два взрыва подряд , в регионе объявлена воздушная тревога.
В Харькове произошли два взрыва подряд, сообщает «Общественное. Новости». За несколько минут до второго взрыва в городе уже был слышен первый, отмечает ТАСС.
В связи с этим в Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Также ранее, рано утром, в Харькове уже сообщалось о другом взрыве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Харькове был нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого были уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО.
Между тем в понедельник в Черкассах под удары попали иностранные наемники ВСУ, включая граждан Франции и Прибалтики.