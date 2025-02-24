В Харькове прогремели два взрыва подряд

Tекст: Мария Иванова

В Харькове произошли два взрыва подряд, сообщает «Общественное. Новости». За несколько минут до второго взрыва в городе уже был слышен первый, отмечает ТАСС.

В связи с этим в Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Также ранее, рано утром, в Харькове уже сообщалось о другом взрыве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Харькове был нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого были уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО.

Между тем в понедельник в Черкассах под удары попали иностранные наемники ВСУ, включая граждан Франции и Прибалтики.