Львовская администрация отменила выплаты для участников «евромайдана» и их семей

Tекст: Антон Антонов

Супрун в соцсетях сообщила, что выплаты отменены, в частности, для семей так называемой небесной сотни (сторонников «евромайдана», погибших во время беспорядков) и участников «евромайдана» с инвалидностью, передает ТАСС.

«Защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право?» – заявила Супрун.

Она подчеркнула, что ее пост является публичным обращением к властям. К своей записи депутат приложила документ, представленный департаментом соцзащиты Львовской области. В этом документе перечислены категории граждан, которые исключены из программы социальной поддержки на 2025 год. Причины, по которым было принято такое решение, в документе не указаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов.