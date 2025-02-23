События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Львовские власти лишили выплат участников «евромайдана»
Львовская администрация отменила выплаты для участников «евромайдана» и их семей
Львовская областная администрация решила отменить выплаты некоторым категориям участников «евромайдана» 2014 года на Украине, сообщила депутат Львовского облсовета Ирина Супрун.
Супрун в соцсетях сообщила, что выплаты отменены, в частности, для семей так называемой небесной сотни (сторонников «евромайдана», погибших во время беспорядков) и участников «евромайдана» с инвалидностью, передает ТАСС.
«Защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право?» – заявила Супрун.
Она подчеркнула, что ее пост является публичным обращением к властям. К своей записи депутат приложила документ, представленный департаментом соцзащиты Львовской области. В этом документе перечислены категории граждан, которые исключены из программы социальной поддержки на 2025 год. Причины, по которым было принято такое решение, в документе не указаны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов.