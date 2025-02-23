Дуда призвал Зеленского «торговаться» с США

Дуда предложил Зеленскому применить бизнес-подход к переговорам с США и «торговаться»

Tекст: Антон Антонов

Дуда заявил, что сейчас во главе США «стоит не столько политик, сколько бизнесмен». В Белом доме считают, что США «несли огромные расходы» из-за поддержки Украины, поэтому «хотели бы иметь из этого какую-то прибыль», сказал Дуда. Он не считает претензии США на украинские полезные ископаемые несправедливыми, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN.

По его словам, если США получат права на часть украинских полезных ископаемых, это «своеобразной гарантией для безопасности для Украины».

«Я сказал президенту Зеленскому: Владимир, ты имеешь дело с человеком, который самую большую часть своей жизни провел в бизнесе и имеет бизнес-подход к этой ситуации, но ты тоже большую часть своей жизни провел в бизнесе», – заявил Дуда.

«Примени к этому бизнес-подход, торгуйся – и только», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Зеленский отказывается подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.

