Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит – как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.2 комментария
США применили методы «челночной дипломатии» для завершения конфликта на Украине
Вашингтонская администрация применила методы «челночной дипломатии» для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил о применении методов челночной дипломатии для урегулирования украинского конфликта. «Мы проводим консультации с нашими союзниками. Мы консультируемся с украинцами», – отметил он. По словам Уолтца, этот подход получил название «челночная дипломатия», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что в прошлом не удавалось собрать всех за столом переговоров одновременно. «Поэтому мы взаимодействуем с одной стороной, с другой стороной. Теперь под руководством президента США Дональда Трампа мы будем продвигаться в процессе урегулирования», – добавил Уолтц.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая администрация США стремится наладить мир с Россией через переговоры, в отличие от прежней администрации, возглавляемой Джо Байденом, которая демонстрировала воинственные настроения.
Встреча представителей России и США в Эр-Рияде, как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, стала важным шагом к миру на Украине, и администрация США продолжает предпринимать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.