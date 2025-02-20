США применили методы «челночной дипломатии» для завершения конфликта на Украине

Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

«Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

«Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

«Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

«Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

«Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.