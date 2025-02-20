В Кремле заявили о смене администрацией США подхода к конфликту на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что прежняя администрация США, возглавляемая Джо Байденом, демонстрировала воинственные настроения в отношении России и стремилась поддерживать конфликт до последнего украинца, не предлагая инициатив для мирного урегулирования, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что новая администрация в Вашингтоне теперь придерживается других принципов. Он заявил, что сегодняшние власти США нацелены на то, чтобы как можно скорее наладить мирный процесс на Украине, добиваясь этого через переговоры.

Представитель Кремля также отметил, что предыдущая политика США основывалась на расходах американских налогоплательщиков для продолжения военных действий на Украине. Теперь же Вашингтон, по его словам, намерен уменьшить военные действия и искать мирные решения.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.

Трамп также обвинил Зеленского в отказе от проведения выборов и назвал его «диктатором без выборов».

Это вызвало на Западе восприятие Зеленского не как борца за демократию, а как узурпатора, жаждущего войны.