Спецпосланник президента США Келлог анонсировал «полезные обсуждения» с Ермаком и чиновниками в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Спецпосланник президента США Кит Келлог, прибывший на Украину, заявил о планах провести в четверг «полезные обсуждения» с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и другими чиновниками, передает РИА «Новости».

В ходе визита Келлог намерен встретиться с Владимиром Зеленским, который предложил показать ему передовую линию фронта, чтобы спецпосланник США мог лично оценить ситуацию и положение украинских военных.

Келлог подчеркнул важность работы, направленной на завершение украинского конфликта, и отметил, что США намерены приложить усилия для создания устойчивого мира.

«Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне», – отметил Келлог в своем аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Он также анонсировал будущие встречи с украинскими официальными лицами.

Ранее во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры высокопоставленных делегаций России и США по восстановлению отношений и ситуации на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине.

Газета Wall Street Journal писала, что президент США поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.

Президент США заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.