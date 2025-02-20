Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.2 комментария
Келлог анонсировал «полезные обсуждения» с Ермаком на Украине
Спецпосланник президента США Келлог анонсировал «полезные обсуждения» с Ермаком и чиновниками в Киеве
Спецпосланник Трампа Кит Келлог прибыл в Киев для обсуждения украинского конфликта с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими чиновниками.
Спецпосланник президента США Кит Келлог, прибывший на Украину, заявил о планах провести в четверг «полезные обсуждения» с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и другими чиновниками, передает РИА «Новости».
В ходе визита Келлог намерен встретиться с Владимиром Зеленским, который предложил показать ему передовую линию фронта, чтобы спецпосланник США мог лично оценить ситуацию и положение украинских военных.
Келлог подчеркнул важность работы, направленной на завершение украинского конфликта, и отметил, что США намерены приложить усилия для создания устойчивого мира.
«Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне», – отметил Келлог в своем аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Он также анонсировал будущие встречи с украинскими официальными лицами.
Ранее во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры высокопоставленных делегаций России и США по восстановлению отношений и ситуации на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине.
Газета Wall Street Journal писала, что президент США поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Президент США заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.