Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.2 комментария
Reuters: США планируют сделку по ресурсам с Украиной до переговоров
Reuters: США хотят достичь упрощенной ресурсной сделки с Украиной до мирных переговоров
Администрация Дональда Трампа стремится заключить упрощенное соглашение с Киевом по ресурсам до начала мирных переговоров, несмотря на отклонение изначального предложения, пишет Reuters.
По данным агентства, Белый дом стремится заключить с Украиной соглашение по полезным ископаемым до начала возможных мирных переговоров, передает ТАСС.
Вашингтон рассматривает возможность заключения упрощенной сделки, детали которой могут быть согласованы позже.
Источники сообщили, что Трамп настаивает на достижении соглашения до того, как США согласуют новую военную помощь Киеву или начнут посредничество между Украиной и Россией. Один из собеседников агентства отметил, что Киев готов пойти на сделку, если она будет справедливой и не грабительской.
Пока неизвестно, какие детали содержало первоначальное предложение Вашингтона, и Белый дом отказывается их комментировать. Однако упрощенная сделка позволит обойти юридические и логистические преграды и согласовать дальнейшие шаги по разработке месторождений и разделу прибыли.
Белый дом надеется достичь соглашения в ближайшие недели. Источники оценивают такие сроки, как необычайно короткие для сделок подобного рода.
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