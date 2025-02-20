Reuters: США планируют сделку по ресурсам с Украиной до переговоров

Reuters: США хотят достичь упрощенной ресурсной сделки с Украиной до мирных переговоров

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, Белый дом стремится заключить с Украиной соглашение по полезным ископаемым до начала возможных мирных переговоров, передает ТАСС.

Вашингтон рассматривает возможность заключения упрощенной сделки, детали которой могут быть согласованы позже.

Источники сообщили, что Трамп настаивает на достижении соглашения до того, как США согласуют новую военную помощь Киеву или начнут посредничество между Украиной и Россией. Один из собеседников агентства отметил, что Киев готов пойти на сделку, если она будет справедливой и не грабительской.

Пока неизвестно, какие детали содержало первоначальное предложение Вашингтона, и Белый дом отказывается их комментировать. Однако упрощенная сделка позволит обойти юридические и логистические преграды и согласовать дальнейшие шаги по разработке месторождений и разделу прибыли.

Белый дом надеется достичь соглашения в ближайшие недели. Источники оценивают такие сроки, как необычайно короткие для сделок подобного рода.

Ранее США потребовали от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов, чтобы взять под контроль важные месторождения, порты, нефть и газ, а также инфраструктуру.

Владимир Зеленский назвал предложение США по критическим минералам несправедливым из-за отсутствия гарантий безопасности и угрозы превращения Украины в сырьевой хаб.

США потребовали долю в экономике Украины после конфликта, что вызвало неоднозначную реакцию среди украинских властей.